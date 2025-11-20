ЄС готує удар по "тіньовому флоту" Росії: три країни вимагають посилення санкцій

Навіщо Росії "тіньовий флот"?
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія активно створює власний "тіньовий флот". Адже ЄС заборонив морський імпорт російської нафти, і Москві знадобилося терміново шукати нові ринки збуту – ними стали Індія та Китай.
У результаті Кремль створив величезний флот зі зношених суден, які мають непрозору власність і таємно перевозять російські нафтопродукти на віддалені ринки, обходячи санкції та приносячи прибуток.
- За даними дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence, цей флот складає вже близько 17% усіх нафтових танкерів у світі, пише NYT.
- На початку 2025 року він налічував 940 суден – на 45% більше, ніж роком раніше.
Варто знати! За даними дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence, середній вік цих "тіньових" танкерів – близько 20 років, тоді як у нафтовому флоті загалом – 13.
Що ще відомо про "тіньовий флот" Росії?
Російський "тіньовий флот" і надалі активно працює. Лише у жовтні 2025 року з портів РФ вийшло приблизно 140 танкерів, що перевозили нафту та нафтопродукти. Загальний обсяг жовтневого експорту сягнув майже 16 мільйонів тонн.
Попри намагання Європи стримати діяльність цього флоту санкціями, зробити це вдається не завжди. Якщо в акваторіях Балтійського чи Чорного морів контроль ще можливий, то відстежити танкери у відкритому океані стає значно складніше.
Україна також посилила тиск: президент Володимир Зеленський ухвалив чергове рішення про санкції проти осіб та компаній, які підтримують російський оборонний комплекс, забезпечують роботу "тіньового флоту" або працюють на енергетичний сектор держави-агресорки.