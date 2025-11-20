ЄС готує удар по "тіньовому флоту" Росії: три країни вимагають посилення санкцій

Країни ЄС прагнуть посилити тиск на "тіньовий флот" Росії та обмежити її доходи від продажу енергоносіїв, що йдуть на фінансування війни. Три країни ЄС подали свої пропозиції, як це зробити найефективніше.

Як хочуть посилити тиск на Росію?

Німеччина, Франція та Польща розіслали листи з цими пропозиціями неофіційно іншим країнам ЄС, передає 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

Одна з головних ідей полягає в подальшому ухваленні санкцій проти "тіньового флоту" Москви, але країни хочуть переглянути методологію.

Пропонується уникати ситуації, коли нові списки санкційних суден можна робити лише під час ухвалення нових пакетів санкцій, і спробувати передбачити можливість внесення нових лістингів поступово, за потреби,

– зазначив обізнаний дипломат.

Інша пропозиція передбачає роботу з країнами, прапори яких використовує "тіньовий флот" для прикриття своєї незаконної діяльності. Європа хоче переконатися, що має підтримку цих держав щодо цих суден.

Третя ідея полягає у пошуку правової основи для роботи із "тіньовими" танкерами, які заходять у європейські води, у межах Конвенції ООН із морського права. Річ у тім, що одні країни ЄС вже мають свої правові механізми, а інші – ще ні.

Окрім того, за словами дипломатів, європейські країни хочуть розширити санкційні заходи не лише на самі судна, а й на усю допоміжну структуру.

Йдеться не лише про судна, а й про компанії, які їх реєструють, страхують, надають інші логістичні послуги. І ці компанії розташовані не лише у третіх країнах, а й у європейських,

– наголошують дипломати.

Важливо! Посилення обмежень проти "тіньового флоту" Кремля стане головною темою зустрічі міністрів Євросоюзу, яка запланована на 20 листопада.