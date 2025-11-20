ЕС готовит удар по "теневому флоту" России: три страны требуют ужесточения санкций

Зачем России "теневой флот"?
После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия активно создает собственный "теневой флот". Ведь ЕС запретил морской импорт российской нефти, и Москве понадобилось срочно искать новые рынки сбыта – ими стали Индия и Китай.
В результате Кремль создал огромный флот из изношенных судов, которые имеют непрозрачную собственность и тайно перевозят российские нефтепродукты на отдаленные рынки, обходя санкции и принося прибыль.
- По данным исследовательской компании S&P Global Market Intelligence, этот флот составляет уже около 17% всех нефтяных танкеров в мире, пишет NYT.
- В начале 2025 года он насчитывал 940 судов – на 45% больше, чем годом ранее.
Стоит знать! По данным исследовательской компании S&P Global Market Intelligence, средний возраст этих "теневых" танкеров – около 20 лет, тогда как в нефтяном флоте в целом – 13.
Что еще известно о "теневом флоте" России?
Российский "теневой флот" и в дальнейшем активно работает. Только в октябре 2025 года из портов РФ вышло примерно 140 танкеров, перевозивших нефть и нефтепродукты. Общий объем октябрьского экспорта достиг почти 16 миллионов тонн.
Несмотря на попытки Европы сдержать деятельность этого флота санкциями, сделать это удается не всегда. Если в акваториях Балтийского или Черного морей контроль еще возможен, то отследить танкеры в открытом океане становится значительно сложнее.
Украина также усилила давление: президент Владимир Зеленский принял очередное решение о санкциях против лиц и компаний, которые поддерживают российский оборонный комплекс, обеспечивают работу "теневого флота" или работают на энергетический сектор государства-агрессора.