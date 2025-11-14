Українці незабаром отримають "зимову тисячу": Зеленський оголосив кількість отримувачів допомоги
- З 15 листопада українці можуть подати заявку на отримання одноразової виплати в 1 000 гривень через Дію, яка триватиме до 24 грудня 2025 року.
- Минулого року зимовою підтримкою скористалися понад 14 мільйонів українців, і на цю зиму планується не менший обсяг допомоги.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Зокрема вони обговорили зимову підтримку.
Скільки людей отримають "зимову тисячу"?
Вона стартує вже з 15 листопада, пише 24 Канал з посиланням на очільника держави.
Юлія Свириденко доповіла й про виконання програм підтримки прифронтових і прикордонних громад – фінансування забезпечуємо. Вже із завтрашнього дня стартує нова програма зимової підтримки для наших людей – урядовці представлять публічно всі деталі,
– написав Зеленський.
Він зазначив, що минулого року більш ніж 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою. І на цю зиму передбачається не менший обсяг.
Нагадаємо, що Юлія Свириденко 13 листопада розповіла про ключовий елемент підтримки. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 1 000 гривень для кожного громадянина, хто зараз в Україні.
Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку у Дії на 1 000 гривень. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини,
– додала Свириденко.
Кошти можна отримати, подавши заявку в один із двох способів:
- у застосунку "Дія" – після опрацювання заявки гроші надійдуть на картку "Нацкешбек". Витратити можна буде комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність, донати.
- у відділенні Укрпошти – виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.
Важливо! Скористатися грішми можна до 30 червня 2026 року.
Що ще відомо про підтримку?
- ЗМІ писали, що український уряд виділяє на "зимову тисячу" 11 мільярдів гривень. Для цього вирішили перерозподілити видатки з інших програм соціальної підтримки.
- Таким чином уряд пропонує зменшити видатки за програмою "Соціальний захист дітей та сім'ї" на 3,042 мільярдів гривень, а також за програмою "Підтримка малозабезпечених сімей" на 1,483 мільярда гривень.