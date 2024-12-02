Як подати заявку на тисячу Зеленського: пояснення

В Україні стартує програма Зимова єПідтримка, завдяки якій кожен українець отримає одноразову виплату в розмірі 1 тисячу гривень за ініціативою президента Володимира Зеленського.

Заяву можна протягом усього зимового періоду – до 28 лютого 2025 року. Про те, як це зробити, пояснює 24 Канал з посиланням на Дію.

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Як оформити заявку на тисячу Зеленського

Отримати відповідну виплати можуть усі громадяни, перебувають в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій. Кошти передбачені не лише дорослим, а й дітям. Для цього батьки мають оформити заяву на кожну свою дитину. Подати заявку у Дії на виплату варто наступним чином:

авторизуйтеся в Дії;

у "Сервісах" виберіть "Зимова єПідтримка";

натисніть "Подати нову заявку" та "Розпочати";

виберіть, для кого призначена виплата – для себе чи для дитини. Якщо для дитини, має підвантажитися свідоцтво про народження в Дії. Якщо не підтягнулося – натисніть "Додайте свідоцтво";

виберіть рахунок для виплати;

перевірте дані, оберіть "Я перебуваю на території України" і натисніть "Надіслати".

Після цього кошти будуть нараховані на картку Національний кешбек. Їх можна буде використати до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, ліків, книг, освітніх і медичних послуг, транспорту, благодійність або допомогу ЗСУ. Програма передбачає витрати 5 мільярдів гривень з держбюджету на підтримку громадян у зимовий період.