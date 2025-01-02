До якого числа українцям потрібно витратити "тисячу Зеленського"

Кожен українець, який перебуває на території своєї Батьківщини, може отримати тисячу гривень у рамках програми "Зимова єПідтримка". Однак отримати та витратити ці гроші потрібно до певних дат.

До якої дати можна використати тисячу Зеленського

Подати заяву можна протягом усього зимового періоду, пише 24 канал з посиланням на Дію.

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Тобто до 28 лютого 2025 року українці можуть залишити заяву для отримання допомоги від держави.

Важливо! Водночас використати кошти можна протягом більшого проміжку часу – до 31 грудня 2025 року.

На що можна витратити кошти

У Дії нагадали громадянам, що отримані гроші можна використати на чималу кількість послуг:

комунальні платежі;

медичні, ветеринарні чи юридичні послуги;

освіта;

спорт;

відпочинок;

транспорт;

мобільний зв'язок;

страхування;

розваги тощо.

Зауважте! Зокрема кошти можна витратити на благодійність, тобто пожертвувати на ЗСУ або купити військові облігації.