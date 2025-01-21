Тисяча Зеленського та інші державні програми: Шмигаль розповів, як уряд допомагає українцям

Програма "Зимова підтримка", яку ініціював Володимир Зеленський, вже дає результати. Зокрема вже понад 12 мільйонів українців подали заявки на отримання тисячі гривень від президента.

Допомога українцям від держави

11,5 мільйона людей уже отримали свої виплати, з них понад 3,3 мільйона — у 2025 році, пише 24 канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Крім того, вже майже 70 тисяч молодих українців долучилися до програми єКнига. Згідно зі слів Шмигаля, першим учасникам вже перерахували кошти на купівлю книг.

До того ж станом на зараз розгортається програма підтримки внутрішніх переселенців. Вже з 29 січня стартує субсидія на оренду житла для ВПО, що значно зменшить навантаження на родинні бюджети.

Сьогодні Уряд вдосконалює ще одну важливу соціальну програму — "Тепла зима". Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО,

— пояснив Денис Шмигаль.

Зауважте! Посадовець наголосив, що уряд підтримував і буде підтримувати українські родини з особливою увагою до тих, хто цього зараз найбільше потребує.