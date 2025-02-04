Залишаться без коштів: кому з українців доведеться повернутися тисячу Зеленського

Українці все ще можуть подати заявку на отримання тисячі Зеленського. Однак деякі громадяни не можуть отримати допомогу від держави.

Кому доведеться повернути тисячу Зеленського

Якщо ж вони спробують це зробити, то цим людям доведеться повернути допомогу, передає 24 канал з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в прямому етері телемарафону.

Читайте також Час не чекає: до якого числа можна отримати тисячу Зеленського

Людей, які цим зловживатимуть, може бути мінімальна кількість. Але ми ці речі після цього проаудуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть кошти,

– пообіцяв Шмигаль

Зокрема прем'єр наголосив, що уряд "не рекомендує зловживати цими речами".



Денис Шмигаль пояснив, що спочатку люди:

зазначають в декларативний спосіб, що вони перебувають на території країни;

проходять перевірку за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами.

Зверніть увагу! Програма доступна для всіх громадян, які перебувають в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій.