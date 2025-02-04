Залишаться без коштів: кому з українців доведеться повернутися тисячу Зеленського
- Українці можуть подавати заявку на отримання тисячі Зеленського, але деякі можуть бути зобов'язані повернути допомогу.
- Уряд перевіряє заявників через декларації, реєстри і геолокацію, програма недоступна для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
Українці все ще можуть подати заявку на отримання тисячі Зеленського. Однак деякі громадяни не можуть отримати допомогу від держави.
Кому доведеться повернути тисячу Зеленського
Якщо ж вони спробують це зробити, то цим людям доведеться повернути допомогу, передає 24 канал з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в прямому етері телемарафону.
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Людей, які цим зловживатимуть, може бути мінімальна кількість. Але ми ці речі після цього проаудуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть кошти,
– пообіцяв Шмигаль
Зокрема прем'єр наголосив, що уряд "не рекомендує зловживати цими речами".
Денис Шмигаль пояснив, що спочатку люди:
- зазначають в декларативний спосіб, що вони перебувають на території країни;
- проходять перевірку за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами.
Зверніть увагу! Програма доступна для всіх громадян, які перебувають в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій.