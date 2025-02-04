Кому придется вернуть тысячу Зеленского

Если же они попытаются это сделать, то этим людям придется вернуть помощь, передает 24 канал со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля в прямом эфире телемарафона.

Читайте также Время не ждет: до какого числа можно получить тысячу Зеленского

Людей, которые этим будут злоупотреблять, может быть минимальное количество. Но мы эти вещи после этого проаудируем, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать средства,

– пообещал Шмыгаль

В частности премьер подчеркнул, что правительство "не рекомендует злоупотреблять этими вещами".



Денис Шмыгаль объяснил, что сначала люди:

отмечают в декларативный способ, что они находятся на территории страны;

проходят проверку по реестрам, геолокацией и другими программными способами.

Обратите внимание! Программа доступна для всех граждан, которые находятся в Украине, за исключением временно оккупированных территорий.