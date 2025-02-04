Кому придется вернуть тысячу Зеленского
Если же они попытаются это сделать, то этим людям придется вернуть помощь, передает 24 канал со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля в прямом эфире телемарафона.
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Людей, которые этим будут злоупотреблять, может быть минимальное количество. Но мы эти вещи после этого проаудируем, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать средства,
– пообещал Шмыгаль
В частности премьер подчеркнул, что правительство "не рекомендует злоупотреблять этими вещами".
Денис Шмыгаль объяснил, что сначала люди:
- отмечают в декларативный способ, что они находятся на территории страны;
- проходят проверку по реестрам, геолокацией и другими программными способами.
Обратите внимание! Программа доступна для всех граждан, которые находятся в Украине, за исключением временно оккупированных территорий.