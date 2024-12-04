Українці можуть отримати 1000 гривень від держави через Укрпошту

З 4 грудня українці можуть отримати тисячу Зеленського не тільки через Дію, а й за допомогою Укрпошти. Отримані кошти можна буде використати до березня 2025 року.

Хто може отримати тисячу гривень через Укрпошту

Це зможуть зробити громадяни, чиї пенсії, субсидії або інші соціальні виплати, які вони отримують через Укрпошту, припадають саме на цей день, пише 24 Канал з посиланням на Укрпошту.

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Зокрема звертатись до відділень по виплату можуть:

люди 60+, які отримують пенсії через Укрпошту;

особи з інвалідністю 1 і 2 групи, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;

люди з інвалідністю з дитинства 1 і 2 групи; люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;

українці, які отримують пенсії або соціальні виплати через Укрпошту на територіях активних бойових дій.

Зауважте! Для пенсіонерів та людей з інвалідністю 1 і 2 групи, які вже отримують виплати через Укрпошту, допомога нараховуватиметься автоматично.

Коли саме можна отримати виплати через Укрпошту

У кожного пенсіонера чи отримувача державної допомоги є свій графік виплат. Так гроші виплачують між 4 та 25 числом кожного місяця.

І якщо, наприклад, пенсіонер отримує пенсію 10 числа, то і "Зимову єПідтримку" він або вона отримає 10 числа. Тому такій особі потрібно зачекати на листоношу або звернутися до відділення у свій день виплати.

На що можна витратити тисячу Зеленського

Кошти можна використати на оплату комунальних послуг, придбання товарів українського виробництва (продукти, ліки, побутова хімія тощо), поповнення мобільного рахунку, донати на підтримку ЗСУ, передплату улюблених видань та інші товари та послуги, затверджені урядом.

Асортимент товарів у відділеннях Укрпошти – широкий, а якщо чогось не вистачить, клієнти можуть зробити замовлення і отримати необхідне трохи пізніше,

– йдеться у дописі компанії.

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що навіть там, де немає банків, інтернету чи мобільного зв’язку, листоноші, пересувні та стаціонарні відділення Укрпошти стануть тією ланкою, яка допоможе людям отримати допомогу без реєстрації через смартфон або додаткові дії.

Зверніть увагу! Водночас отримати допомогу готівкою не можливо.