Укрпошта змінить асортимент товарів, які можна отримати за "тисячу Зеленського"

Укрпошта змінить асортимент товарів у своїх відділеннях. Це потрібно для того, аби задовольнити потреби своєї клієнтів, які хочуть витратити тисячу Зеленського на різні товари.

Як та кому можна отримати гроші через Укрпошту

Так 4 грудня Укрпошта доєдналась до програми Зимової єПідтримки пише 24 канал з посиланням на гендиректора установи Ігоря Смілянського.

Ці кошти неможливо отримати готівкою. Але їх можна використати інакше.

Ми даємо можливість використати ці кошти на комунальні послуги, товари українського виробництва (їжу та побутову хімію), українські друковані видання та ліки,

– нагадав Смілянський.

Що планує змінити Укрпошта для клієнтів

Через різні потреби громадян Укрпошта планує вносити корективи у свою роботу. Так залежно від регіону люди потребували більше той чи інший тип товарів або послуг:

ті, хто живе у зоні бойових територій на Сході , в умовах знищеної інфраструктури, частіше купує солодощі та харчові продукти, тоді як оплата комунальних послуг для цих людей є не актуальними;

, в умовах знищеної інфраструктури, частіше купує солодощі та харчові продукти, тоді як оплата комунальних послуг для цих людей є не актуальними; у ц ентральних регіонах же навпаки заявили, що солодощів забагато, а потрібно більше продуктів, які підходять для діабетиків, тому просили привезти гречку, макарони та ліки;

ц же навпаки заявили, що солодощів забагато, а потрібно більше продуктів, які підходять для діабетиків, тому просили привезти гречку, макарони та ліки; пенсіонери на заході та півдні країни, одразу сплатили рахунки за комуналку та передплатили українські газети й журнали.

Смілянський повідомив, що є моменти, які потребують доопрацювання, і їх вже взяли у роботу.

До прикладу, деякі люди в селах оформили виплату через "Дію" й мають кошти на віртуальній картці, але в селі відсутні магазини, які беруть участь у програмі "Національний кешбек". Для них ми теж організуємо рішення у найкоротші терміни та додатково про це повідомимо”,

– запевнив гендиректор Укрпошти.

Зверніть увагу! Програма діє для понад 2 мільйонів пенсіонерів та людей з інвалідністю 1 та 2 груп. Активна вона по всій території України.