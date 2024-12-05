Как и кому можно получить деньги через Укрпочту

Так 4 декабря Укрпочта присоединилась к программе Зимней еПоддержки пишет 24 канал со ссылкой на гендиректора учреждения Игоря Смелянского.

Эти средства невозможно получить наличными. Но их можно использовать иначе.

Мы даем возможность использовать эти средства на коммунальные услуги, товары украинского производства (еду и бытовую химию), украинские печатные издания и лекарства,

– напомнил Смелянский.

Что планирует изменить Укрпочта для клиентов

Из-за различных потребностей граждан Укрпочта планирует вносить коррективы в свою работу. Так в зависимости от региона люди нуждались больше в том или ином типе товаров или услуг:

те, кто живет в зоне боевых территорий на Востоке , в условиях уничтоженной инфраструктуры, чаще покупает сладости и продукты питания, тогда как оплата коммунальных услуг для этих людей не актуальны;

, в условиях уничтоженной инфраструктуры, чаще покупает сладости и продукты питания, тогда как оплата коммунальных услуг для этих людей не актуальны; у ц ентральных регионах же наоборот заявили, что сладостей много, а нужно больше продуктов, которые подходят для диабетиков, поэтому просили привезти гречку, макароны и лекарства;

ц же наоборот заявили, что сладостей много, а нужно больше продуктов, которые подходят для диабетиков, поэтому просили привезти гречку, макароны и лекарства; пенсионеры на западе и юге страны, сразу оплатили счета за коммуналку и выписали украинские газеты и журналы.

Смелянский сообщил, что есть моменты, которые требуют доработки, и их уже взяли в работу.

К примеру, некоторые люди в селах оформили выплату через "Дію" и имеют средства на виртуальной карте, но в селе отсутствуют магазины, которые участвуют в программе "Национальный кэшбек". Для них мы тоже организуем решение в кратчайшие сроки и дополнительно об этом сообщим”,

– заверил гендиректор Укрпочты.

Обратите внимание! Программа действует для более 2 миллионов пенсионеров и людей с инвалидностью 1 и 2 групп. Активна она по всей территории Украины.