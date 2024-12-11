Понад 2 мільйони українців вже отримали тисячу Зеленського

Перші зарахування Зимової єПідтримки відбулися ввечері 10 грудня. Станом на 11 грудня кошти надійшли 1,8 мільйона дорослих та 520 тисячам дітей.

Українці почали отримувати тисячу Зеленського

Наразі тисяча гривень вже надходить українцям на картку Національного кешбеку, повідомляє 24 канал з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Він пояснив, що людині, яка ще не отримала виплату, не слід хвилюватися. Річ у тім, що банку потрібен час на опрацювання заяв. Тому усі, хто подав її у Дії, обов'язково отримають допомогу.

А якщо ще не встигли скористатися послугою — заходьте в Дію та оформлюйте Зимову єПідтримку з головного екрана застосунку,

— зазначив Федоров.

На що можна витратити виплату

Федоров нагадав, що витратити 1 000 гривень можна на такі речі:

комуналку;

ліки;

книги;

поштові послуги.

Також допомогу можна задонатити.

Перерахуйте єПідтримку на потреби військових, підсильте Сили оборони тисячею. Наприклад, через UNITED24. На сайті обирайте напрям або конкретний збір,

— закликав Михайло Федоров.

Як можна подати заяву на тисячу Зеленського

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав, що відучора заявки приймаються через банки-партнери.

Зауважте! Крім того, отримувачі пенсій та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через Укрпошту.