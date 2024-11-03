Тисячу Зеленського можна буде задонатити на ЗСУ через благодійні фонди та волонтерів

В Україні тисячу гривень від Володимира Зеленського можна буде витратити на підтримку української армії. Міністерка економіки сказала, що це має стати дієвим механізмом підтримки ЗСУ.

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила під час зустрічі з найбільшими благодійними фондами та волонтерськими організаціями, що країна має два великих напрями фінансування. Зокрема, це оборона – зарплати військових – та соціальні виплати й всі інші бюджетні видатки, пише 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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Як можна задонатити тисячу від Зеленського

Завдяки зимовій програмі "єПідтримка", кожен, хто отримає 1000 гривень від держави – зможе підтримати цими коштами армію через благодійні фонди та волонтерські організації. Кошти будуть зараховані людям на картку "Національний кешбек", після чого ви можете перетворити цю тисячу на дрони та РЕБи для нашої армії,

– заявила Юлія Свириденко.

Міністерка пояснила, що фонд "Повернись живим" активно закликає до того, щоб Національний кешбек став національним донатом.

Свириденко пояснила, що рішення витрачати "єПідтримку" на армію надзвичайно важливе, бо зараз рівень донатів нижчий, ніж на початку вторгнення.

Важливо. Володимир Зеленський з 1 грудня запровадив програму "єПідтримка". Згідно з нею, тисячу гривень може отримати кожен українець на картку "Національний кешбек". Її можна відкрити у 12 банках та активувати в застосунку Дія.