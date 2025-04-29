Індія закуповує більше американської нафти напередодні переговорів
- Індійські нафтопереробні компанії збільшують закупівлі американської нафти, очікуючи на травневі торгівельні переговори з США.
- У червні Індія отримає 11,2 мільйона барелів американської нафти, що пов'язано зі зниженням цін на нафту марки WTI та ростом імпорту нафти.
Індійські нафтопереробні компанії значно активізували закупівлі нафти зі США. Це відбувається напередодні запланованих на травень торгівельних переговорів між Нью-Делі та Вашингтоном.
Індія активніше скуповує нафту зі США
За даними аналітичної компанії Kpler, у червні Індія отримає близько 11,2 мільйона барелів американської нафти – це найвищий показник з серпня 2023 року, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Таке зростання поставок пов’язане зі зниженням цін на нафту марки WTI через падіння попиту на тлі ремонту НПЗ у Сінгапурі та зменшення закупівель у Китаї.
На тлі цього, у березні торговий дефіцит Індії виявився більшим, ніж очікували аналітики, частково через понад 60% зростання імпорту нафти порівняно з лютим.
Зауважте! На тлі зростання імпорту нафти зі США індійські експортери закликають уряд якнайшвидше укласти двосторонню торгівельну угоду з Вашингтоном. Очні переговори мають стартувати в другій половині травня, після того, як президент Дональд Трамп тимчасово відклав запровадження 26% мита на індійський імпорт.
Скільки нафти закупили компанії
У квітні державні компанії Indian Oil та Bharat Petroleum уже закупили щонайменше 6 мільйонів барелів американської нафти з поставками на червень.
Bharat Petroleum також придбала ще 1 мільйон барелів для постачання протягом чотирьох місяців до вересня, тоді як Indian Oil уже почала закупівлі на липень – зокрема 3 мільйони барелів з США.
Приватна компанія Reliance Industries, яка також є активним імпортером нафти зі США, продовжує закупівлі, хоча обсяги найближчих поставок поки невідомі.
Зауважте! Посилення поставок зі США вже почало витісняти імпорт з Західної Африки – регіону, що традиційно постачає Індії легкі сорти нафти.