Індія закуповує більше американської нафти напередодні переговорів

Індійські нафтопереробні компанії значно активізували закупівлі нафти зі США. Це відбувається напередодні запланованих на травень торгівельних переговорів між Нью-Делі та Вашингтоном.

Індія активніше скуповує нафту зі США

За даними аналітичної компанії Kpler, у червні Індія отримає близько 11,2 мільйона барелів американської нафти – це найвищий показник з серпня 2023 року, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Таке зростання поставок пов’язане зі зниженням цін на нафту марки WTI через падіння попиту на тлі ремонту НПЗ у Сінгапурі та зменшення закупівель у Китаї.

На тлі цього, у березні торговий дефіцит Індії виявився більшим, ніж очікували аналітики, частково через понад 60% зростання імпорту нафти порівняно з лютим.

Зауважте! На тлі зростання імпорту нафти зі США індійські експортери закликають уряд якнайшвидше укласти двосторонню торгівельну угоду з Вашингтоном. Очні переговори мають стартувати в другій половині травня, після того, як президент Дональд Трамп тимчасово відклав запровадження 26% мита на індійський імпорт.

Скільки нафти закупили компанії

У квітні державні компанії Indian Oil та Bharat Petroleum уже закупили щонайменше 6 мільйонів барелів американської нафти з поставками на червень.

Bharat Petroleum також придбала ще 1 мільйон барелів для постачання протягом чотирьох місяців до вересня, тоді як Indian Oil уже почала закупівлі на липень – зокрема 3 мільйони барелів з США.

Приватна компанія Reliance Industries, яка також є активним імпортером нафти зі США, продовжує закупівлі, хоча обсяги найближчих поставок поки невідомі.

Зауважте! Посилення поставок зі США вже почало витісняти імпорт з Західної Африки – регіону, що традиційно постачає Індії легкі сорти нафти.