Индия активнее скупает нефть из США

По данным аналитической компании Kpler, в июне Индия получит около 11,2 миллиона баррелей американской нефти – это самый высокий показатель с августа 2023 года, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Такой рост поставок связан со снижением цен на нефть марки WTI из-за падения спроса на фоне ремонта НПЗ в Сингапуре и уменьшения закупок в Китае.

На фоне этого, в марте торговый дефицит Индии оказался больше, чем ожидали аналитики, частично из-за более 60% роста импорта нефти по сравнению с февралем.

Заметьте! На фоне роста импорта нефти из США индийские экспортеры призывают правительство как можно быстрее заключить двустороннее торговое соглашение с Вашингтоном. Очные переговоры должны стартовать во второй половине мая, после того, как президент Дональд Трамп временно отложил введение 26% пошлины на индийский импорт.

Сколько нефти закупили компании

В апреле государственные компании Indian Oil и Bharat Petroleum уже закупили не менее 6 миллионов баррелей американской нефти с поставками на июнь.

Bharat Petroleum также приобрела еще 1 миллион баррелей для поставки в течение четырех месяцев до сентября, тогда как Indian Oil уже начала закупки на июль – в частности 3 миллиона баррелей из США.

Частная компания Reliance Industries, которая также является активным импортером нефти из США, продолжает закупки, хотя объемы ближайших поставок пока неизвестны.

Заметьте! Усиление поставок из США уже начало вытеснять импорт из Западной Африки – региона, традиционно поставляющего Индии легкие сорта нефти.