Торгівельна угода з Канадою та Мексикою: що планують робити у США

Адміністрація президента США Дональда Трампа в середу, 1 липня, відмовилася продовжити дію Угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA). Білий дім, зокрема, запустив десятирічний відлік до завершення дії торговельної угоди.

Що відомо про угоду США з Мексикою та Канадою

Водночас Вашингтон прагне внести до неї зміни, аби повернути виробничі робочі місця до США та скоротити торгівельний дефіцит із північноамериканськими сусідами, про що пише Reuters.

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Згідно з інформацією, рішення було оголошене після шестирічного перегляду північноамериканської зони вільної торгівлі. Воно означає, що угода залишатиметься чинною ще 10 років із проведенням щорічних переглядів.

Надалі вона просто втратить свою чинність, якщо три країни не домовляться про її продовження в оновленому вигляді.

Наголошується, що Сполучені Штати й надалі взаємодіятимуть із Мексикою та Канадою, щоб усунути недоліки угоди та скоротити торгівельні дефіцити з цими країнами.

Зокрема, торговий представник США Джеймісон Грір повідомив, що США проведуть запланований на тиждень, який починається 20 липня, двосторонній раунд переговорів із Мексикою. Вони будуть зосереджені на посиленні північноамериканських правил, визначення походження автомобілів та іншої промислової продукції, а також на питаннях економічної безпеки.

Міністр економіки Мексики Марсело Ебрард заявив, що не бачить "таких розбіжностей між Мексикою, США та Канадою, які неможливо було б подолати".

Міністр Канади, відповідальний за торгівлю зі США, Домінік Леблан зазначив, що Канада продовжить працювати над розв'язанням питання мит президента Дональда Трампа на канадську сталь, алюміній, автомобілі та деревину.

USMCA була укладена під час першої адміністрації Трампа як оновлена версія Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA) 1994 року. Вона є основою високоінтегрованої регіональної економіки із тристороннім товарообігом приблизно 1,6 трильйона доларів на рік.

Рішення США було очікуваним, оскільки Грір раніше заявляв, що потрібен додатковий час для усунення проблем в USMCA, зокрема стійких і зростаючих торгівельних дефіцитів США в торгівлі товарами з Мексикою та Канадою, які у 2025 році сягнули 197 мільярдів та 48,3 мільярда доларів відповідно.

Таким чином, наразі спільна робота між країнами все ще триває. Крім того, продовження угоди може відбутися будь-коли протягом наступних десяти років.

Що ще відомо щодо угоди

Дональд Трамп вже раніше "анонсував", що не планує продовжувати важливу угоду. Водночас він не сказав, чи розглядає можливість повного виходу з цього формату.

USMCA дозволяла багатьом товарам з Канади та Мексики уникати додаткових мит. Це зменшувало ціновий тиск на американців.