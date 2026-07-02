Что известно о соглашении США с Мексикой и Канадой

В то же время Вашингтон стремится внести в него изменения, чтобы вернуть производственные рабочие места в США и сократить торговый дефицит с североамериканскими соседями, о чем пишет Reuters.

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Согласно информации, решение было объявлено после шестилетнего пересмотра Североамериканской зоны свободной торговли. Оно означает, что соглашение останется в силе еще 10 лет с проведением ежегодных пересмотров.

В дальнейшем оно просто утратит силу, если три страны не договорится о его продлении в обновленном виде.

Отмечается, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут взаимодействовать с Мексикой и Канадой, чтобы устранить недостатки соглашения и сократить торговые дефициты с этими странами.

В частности, торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил, что США проведут запланированный на неделю, начинающуюся 20 июля, двусторонний раунд переговоров с Мексикой. Они будут посвящены ужесточению североамериканских правил, определению происхождения автомобилей и другой промышленной продукции, а также вопросам экономической безопасности.

Министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил, что не видит "таких разногласий между Мексикой, США и Канадой, которые было бы невозможно преодолеть".

Министр Канады, ответственный за торговлю с США, Доминик Леблан отметил, что Канада продолжит работать над решением вопроса о пошлинах президента Дональда Трампа на канадскую сталь, алюминий, автомобили и древесину.

USMCA было заключено во время первого срока президентства Трампа как обновленная версия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) 1994 года. Оно является основой высокоинтегрированной региональной экономики с трехсторонним товарооборотом примерно в 1,6 триллиона долларов в год.

Решение США было ожидаемым, поскольку Грир ранее заявлял, что требуется дополнительное время для устранения проблем в USMCA, в частности, устойчивых и растущих торговых дефицитов США в торговле товарами с Мексикой и Канадой, которые в 2025 году достигли 197 миллиардов и 48,3 миллиарда долларов соответственно.

Таким образом, в настоящее время совместная работа между странами все еще продолжается. Кроме того, продление соглашения может состояться в любой момент в течение следующих десяти лет.

Что еще известно о соглашении

Дональд Трамп уже ранее "анонсировал", что не планирует продлевать это важное соглашение. В то же время он не сказал, рассматривает ли возможность полного выхода из этого формата.

USMCA позволяла многим товарам из Канады и Мексики избегать дополнительных пошлин. Это снижало ценовое давление на американцев.