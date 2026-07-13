Трамп не дочекався: Індія несподівано відмовилася від швидкої угоди зі США

Індія несподівано відмовилася укладати швидку торгівельну угоду зі США. Це сталося на останньому раунді переговорів. Тепер Нью-Делі вимагають вигідніших умов.

Чому угоду не вдалося укласти

Під час візиту торгового представника США Джеймісона Гріра до Нью-Делі сторони так і не змогли домовитися, пише Reuters.

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За словами індійських урядовців, проблема полягає у тому, що Вашингтон не надав жодних гарантій для основних вимог Індії:

забезпечити переваги у тарифах над конкурентами Нью-Делі, зокрема, Китаю;

не запроваджувати нові американські мита після підписання торгівельної угоди.

Наша позиція чітка – ми не маємо наміру поспішати з угодою, якщо вона не буде вигідною, і не готові поступатися своїми "червоними лініями", зокрема щодо сільського господарства,

– пояснив індійський чиновник.

Наступного дня після переговорів із Гріром міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив, що угода зі США не буде реалізована, якщо вона не забезпечить країні переваг.

Чого вимагають у США

Слід додати, що переговори між американською та індійською стороною щодо торгівельної угоди тривали до цього візиту Гріра кілька місяців.

Вашингтон сподівався, що Нью-Делі швидко піде на торгівельні поступки, адже президент Дональд Трамп вже готує нові мита, які, ймовірно, можуть запровадити вже наприкінці цього місяця.

Як повідомило американське джерело, адміністрація Трампа вважає, що Індія повинна заслужити бажані торгівельні преференції й першою піти на поступки.

Втім, після невдачі швидкої угоди США продовжують переговори, хоча терміни її укладення невизначені.

Адміністрація Трампа продовжує конструктивно працювати з індійськими чиновниками над завершенням історичної торговельної угоди, яка ставить американців і інтереси Америки на перше місце,

– лише зазначив речник Білого дому Куш Десаї.

Отож, тиск Трампа на Нью-Делі не спрацював. Замість поступок США Індія уклала нові торгівельні угоди з країнами та блоками, збільшивши свій експорт в інших напрямках. Так Моді зміцнив позиції своєї країни у переговорах з американською стороною, тож Вашингтону, вочевидь, доведеться шукати інші аргументи для завершення угоди.

Нагадаємо, 2 лютого президент Трамп оголосив, що сторони погодили основні параметри майбутньої торгівельної угоди після переговорів з Моді. Пізніше в Індії заявили, що можуть підписати документ вже у березні, але фактично наразі переговори зайшли у глухий кут.