Близько місяця тому США та Євросоюз підписали нову торгівельну угоду. Тепер у спільній заяві сторони зобов'язалися співпрацювати задля скорочення та усунення можливих бар’єрів.

Що передбачає угода між США та ЄС?

Торгівельна угода передбачає 15% мито на більшість європейських товарів, що імпортуються до Сполучених Штатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.

Євросоюз, своєю чергою, має намір скасувати тарифи на всі промислові товари зі США та надати преференції для широкого переліку американської сільськогосподарської продукції та морепродуктів.

Зокрема, пріоритетний доступ на європейський ринок отримають:

горіхи;

молочні вироби;

свіжі та перероблені овочі й фрукти;

свинина та м'ясо бізона;

насіння для посадки тощо.

США зобов'язуються застосувати з 1 вересня "тариф найбільшого сприяння" до літаків та авіаційних деталей, окремих лікарських засобів та їхніх інгредієнтів, хімічних засобів та невідновлювальних природних ресурсів, зокрема, корку.

Які послаблення для автомобільної галузі?

Вашингтон готовий знизити тарифи автомобілі та автозапчастини з ЄС. Це станеться одразу, як Єврокомісія внесе законопроєкт про зменшення тарифів на американські товари.

В адміністрації Трампа кажуть, що вигоду від торгівельної угоди автовиробники Європи відчують вже в найближчі кілька тижнів.

Як тільки вони зможуть внести це законодавство, ми будемо готові надати послаблення. І я скажу, що обидві сторони дуже зацікавлені у швидкому русі,

– наводить Reuters слова чиновника.

Зниження тарифів на автомобілі США запровадять з першого дня того місяця, коли ЄС внесе відповідну законодавчу пропозицію.

Окрім того, ЄС збирається закупити у США:

скрапленого природного газу, ядерних енергопродуктів та нафти на 750 мільярдів доларів до 2028 року;

американських чипів для обчислювальних центрів на 40 мільярдів доларів.

А європейські компанії інвестують ще 600 мільярдів доларів у стратегічні сектори США до 2028 року.

