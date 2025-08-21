Около месяца назад США и Евросоюз подписали новое торговое соглашение. Теперь в совместном заявлении стороны обязались сотрудничать для сокращения и устранения возможных барьеров.

Что предусматривает соглашение между США и ЕС?

Торговое соглашение предусматривает 15% пошлину на большинство европейских товаров, импортируемых в Соединенные Штаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

Евросоюз, свою очередь, намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США и предоставить преференции для широкого перечня американской сельскохозяйственной продукции и морепродуктов.

В частности, приоритетный доступ на европейский рынок получат:

орехи;

молочные изделия;

свежие и переработанные овощи и фрукты;

свинина и мясо бизона;

семена для посадки и тому подобное.

США обязуются применить с 1 сентября "тариф наибольшего благоприятствования" к самолетам и авиационным деталям, отдельных лекарственных средств и их ингредиентов, химических средств и невозобновляемых природных ресурсов, в частности, пробки.

Какие послабления для автомобильной отрасли?

Вашингтон готов снизить тарифы на автомобили и автозапчасти из ЕС. Это произойдет сразу, как Еврокомиссия внесет законопроект об уменьшении тарифов на американские товары.

В администрации Трампа говорят, что выгоду от торгового соглашения автопроизводители Европы почувствуют уже в ближайшие несколько недель.

Как только они смогут внести это законодательство, мы будем готовы предоставить послабления. И я скажу, что обе стороны очень заинтересованы в быстром движении,

– приводит Reuters слова чиновника.

Снижение тарифов на автомобили США введут с первого дня того месяца, когда ЕС внесет соответствующее законодательное предложение.

Кроме того, ЕС собирается закупить у США:

сжиженного природного газа, ядерных энергопродуктов и нефти на 750 миллиардов долларов до 2028 года;

американских чипов для вычислительных центров на 40 миллиардов долларов.

А европейские компании инвестируют еще 600 миллиардов долларов в стратегические сектора США до 2028 года.

Что известно о торговом соглашении США и ЕС?