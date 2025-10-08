Укр Рус
8 жовтня, 13:52
4

Торгівельна угода США та ЄС під загрозою: нові вимоги Трампа можуть усе зруйнувати

Ірина Гайдук
Основні тези
  • США висунули нові вимоги до ЄС щодо торгівельної угоди, які стосуються цифрових, технологічних та кліматичних регуляцій.
  • Переговори про скорочення мит на сталь і алюміній між США та ЄС застопорилися, і ЄС планує дзеркальні заходи у відповідь.

Влітку після непростих перемовин США та ЄС підписали торгівельну угоду. Однак зараз нові вимоги Вашингтона щодо поступок в торгівлі й низки додаткових заходів викликають занепокоєння в Європі.

Які вимоги висуває Вашингтон?

Європейські посадовці вважають, що ці вимоги можуть фактично підірвати нещодавню угоду, яка дозволила союзникам уникнути торгівельної війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

  • За даними видання, на початку жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа передала ЄС нову пропозицію щодо впровадження "взаємної, справедливої та збалансованої" торгівлі між партнерами.
  • Проте в ЄС вважають, що ці вимоги Вашингтона – максималістські, а поступки – значні. 

Конкретні пропозиції США поки не розголошують. Втім, джерела повідомляють, що Білий дім хоче розширити переговори, включивши в них питання законодавства ЄС, зокрема, щодо цифрових і технологічних правил, а також кліматичних регуляцій. Хоча Брюссель неодноразово наголошував, що регуляторний суверенітет є "червоною лінією" в переговорах. 

Чому в ЄС занепокоєні вимогами США?

Разом з тим переговори між Вашингтоном та Брюсселем щодо скорочення 50% американського мита на сталь і алюміній майже не просунулися. У відповідь ЄС навіть оголосив, що планує запровадити дзеркальні заходи – 50% мито на імпорт сталі. За даними Reuters, ці тарифи застосовуватимуть до товарів понад визначену квоту. 

  • США також не погоджуються включити в перелік товарів, звільнених від 15% тарифів, алкогольну продукцію, як-от вина та міцний алкоголь.
  • В Європі занепокоєні також тим, що адміністрація Трампа водночас розширює перелік сталевих і алюмінієвих виробів, на які діє 50% тариф, та готує нові мита, зокрема, на медичні засоби. 

Все це разом, на думку чиновників, може послабити гарантії, закріплені у торгівельній угоді. 

Головний аргумент, яким ми можемо переконати бізнес і громадськість у цінності угоди, – це стабільність. Без стабільності протягом щонайменше чотирьох років складно буде назвати цю угоду справді вигідною, 
– зазначив комісар ЄС з питань промисловості Стефан Сежурне

Важливо! Наразі Брюссель планує обговорити з державами ЄС нову пропозицію США та визначити політичні орієнтири для подальших переговорів.

Торгівельна угода США та ЄС: що відомо? 

  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Дональд Трамп 27 липня у Шотландії оголосили про підписання нової торгівельної угоди між США та ЄС. Згідно з домовленістю, більшість європейських товарів, що імпортуються до США, обкладатимуться 15% митом. 

  • Трамп назвав угоду "найбільшою, яку коли-небудь укладали", демонструючи своє задоволення. Своєю чергою, фон дер Ляєн висловила більш стриманий оптимізм, підкресливши, що документ забезпечить "передбачуваність" для обох сторін.

  • США та ЄС вже здійснили низку кроків для реалізації угоди: адміністрація Трампа підтвердила, що європейські автомобілі підпадають під 15% мито замість підвищеного 25% тарифу.  А ЄС підготував законодавчі пропозиції щодо зниження мит на американські промислові товари та окремі сільськогосподарські продукти.