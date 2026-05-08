Трамп поставив ЄС жорсткий дедлайн: інакше тарифи будуть "набагато вищими"

Президент Дональд Трамп відклав анонсоване запровадження високих тарифів на європейські автомобілі, що імпортуються до США. Однак він поставив короткий дедлайн Європі для реалізації торгівельної угоди.

Що вимагає Трамп від ЄС?

Після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн американський лідер дав ЄС час до 4 липня для ратифікації торгівельної угоди зі США, передає Bloomberg.

Разом з тим Трамп пригрозив значно підвищити мита на товари з Європи, якщо законодавці не погодять остаточно до літа угоду, укладену ще в липні минулого року.

Я погодився дати їм час до 250-річчя нашої країни, або ж, на жаль, їхні тарифи негайно злетять до набагато вищих рівнів,

– написав президент у своїй соцмережі Truth Social.

Президентка Єврокомісії відреагувала на цю нову заяву Трампа. Вона заявила, що обидві сторони буцімто залишаються "повністю відданими" реалізації угоди.

Ми досягаємо хорошого прогресу на шляху до зниження тарифів до початку липня,

– додала фон дер Ляєн.

Чому Трамп погрожує ЄС?

Дзвінок американського президента у Брюссель відбувся після того, як європейські законодавці та представники урядів ЄС напередодні так і не змогли погодити реалізацію торгівельної угоди, яку Трамп і фон дер Ляєн уклали минулого липня у Шотландії.

За домовленостями лідерів, ЄС погодився скасувати мита на американські промислові товари та інвестувати мільярди доларів у американську енергетику й інші галузі. У відповідь Вашингтон пообіцяв запровадити 15% мита на більшість європейських товарів.

Однак Євросоюз досі не ратифікував укладену угоду. Голова торгівельного комітету Європарламенту Бернд Ланге після зустрічі у середу заявив, що вдалося просунутися у переговорах про законодавство, яке має закріпити угоду. Однак зазначив, що для цього потрібно більше часу.

Ми як ніколи раніше налаштовані просувати та захищати мандат парламенту, щоб надати додаткові гарантії, які будуть корисними як для громадян, так і для компаній у ЄС та США,

– заявив Ланге.

Наступне обговорення угоди заплановане на 19 травня у Страсбурзі.

ЯК Трамп тисне на Євросоюз?

Тим часом Трамп тисне на ЄС, намагаючись пришвидшити ратифікацію торгівельних домовленостей. Минулого тижня він пригрозив підвищити мита на європейські автомобілі з 15% до 25%.

Президент звинуватив Європу у тому, що вона рухається надто повільно у впровадженні угоди.

Я терпляче чекав, коли ЄС виконає свою частину історичної торгівельної угоди,

– зазначив глава Білого дому.

У торгівельному відомстві США додають, що ЄС не поспішає не лише з ухваленням необхідного законодавства, а й досі не почав працювати над усуненням нетарифних бар’єрів, передбачених угодою, пише Politico.

Ми на 95% виконали умови протягом дев’яти місяців… а вони за цей час виконали 0%. Щодо тарифів, вони хоча б запустили процес. Це складно. Я розумію, що це повільно. Але є й інші речі, де вони навіть не починали,

– наголосив торговий представник США Джеймісон Грір.

Аналітики тим часом говорять, що Трамп недарма обрав саме автомобільний сектор для удару, який є особливо чутливим для ЄС, а зокрема Німеччини. З одного боку, він хоче змусити ЄС швидше рухатися щодо торгівельної угоди. А з іншого, прагне покарати німецького канцлера Фрідріха Мерца за критичні висловлювання щодо війни в Ірані.

Зауважте! Водночас глава МВФ Крісталіна Георгієва застерегла США, що нові тарифи Трампа можуть підірвати насамперед економіку самої країни.

Чому ЄС відкладає ратифікацію угоди?

Слід додати, що Трамп сам спровокував ЄС відкласти ратифікацію торгівельної угоди вже двічі. Вперше процес зупинили ще в січні, коли члени торгівельного комітету висловили обурення заявами президента США щодо Гренландії та його погрозами запровадити нові мита проти європейських партнерів, які не стали на бік Вашингтона.

Повторну паузу оголосили вже в лютому після рішення США запровадити глобальні 10% тарифи на імпорт. У Брюсселі тоді занепокоїлися, що нова митна політика може вдарити по низці секторів європейського експорту.

На цьому дискусія не завершилася. Наразі євродепутати наполягають на жорсткіших запобіжниках в остаточній угоді. Серед запропонованих механізмів – автоматичне призупинення домовленостей у разі нових погроз з боку Вашингтона щодо територіальної цілісності ЄС.