ЄС хоче покращити торгівлю зі США: Брюссель готує новий план

Євросоюз хоче запропонувати США новий план, який дозволить реалізувати наступний етап торгівельної угоди, досягнутої цього літа. Пізніше цього місяця глава європейської торгівельної служби Марош Шефчович збирається зустрітися з американськими колегами для обговорень.

Як ЄС просуває торгівельну угоду зі США?

Ініціатива Брюсселя стала відповіддю на пропозиції Вашингтона, надіслані ЄС раніше цього року. У них США вимагали створити обов’язковий план перегляду європейських правил, які, на думку Білого дому, шкодять американському бізнесу., передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Досягнута торгівельна угода США та ЄС передбачає, окрім тарифних ставок, подальшу роботу над нетарифними бар'єрами та митами щодо імпорту сталі.

Тепер Брюссель пропонує план реалізації домовленостей за 5 ключовими напрямками, у тому числі щодо тарифів та доступу до ринку, де ЄС прагне знизити ставки для додаткових товарів, зокрема на вина та спиртні напої.

США та ЄС вестимуть діалог щодо таких напрямків:

стандартів та цифрової торгівлі;

технічних бар’єрів та інших торгівельних проблем;

співпраці у сталеливарній та алюмінієвій галузях для подолання глобального надвиробництва.

План включає створення робочої групи з економічної безпеки, контроль за стратегічними інвестиціями та забезпечення постачань критично важливих ресурсів, зокрема скрапленого газу та чипів.

Варто знати! Для ЄС досі діють тарифи у 50% на експорт сталі та алюмінію, а також на багато похідних продуктів. Брюссель особливо стурбований тим, що широкий перелік товарів, які обкладаються такими високими митами, нівелює ставки, узгоджені зі США.

Яку угоду уклали США та Євросоюз?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Дональд Трамп оголосили про укладення нової торгівельної угоди між США та ЄС 27 липня у Шотландії.

США погодилися встановити 15% мита на більшість імпортних товарів з 27 країн Європейського Союзу, пише CNN.

Це найбільша угода, яку коли-небудь укладали,

– прокоментував Трамп.

За його словами, ЄС погодився закупити у США енергоносії на суму 750 мільярдів доларів та інвестувати в США ще 600 мільярдів доларів.

Важливо! Євросоюз у рамках угоди погодився також скасувати тарифи на всі промислові товари зі США та надати преференції для широкого переліку американської сільськогосподарської продукції та морепродуктів.

Як оцінили торгівельну угоду в ЄС?