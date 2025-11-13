Укр Рус
13 ноября, 14:00
4

ЕС хочет улучшить торговлю с США: Брюссель готовит новый план

Ирина Гайдук
Основні тези
  • ЕС планирует предложить США новый план для реализации следующего этапа торгового соглашения, достигнутого летом, с обсуждением запланированным на конец месяца.
  • План Брюсселя включает 5 ключевых направлений, в частности снижение тарифов на дополнительные товары и создание рабочей группы по экономической безопасности.

Евросоюз хочет предложить США новый план, который позволит реализовать следующий этап торгового соглашения, достигнутого этим летом. Позже в этом месяце глава европейской торговой службы Марош Шефчович собирается встретиться с американскими коллегами для обсуждений.

Как ЕС продвигает торговое соглашение с США?

Инициатива Брюсселя стала ответом на предложения Вашингтона, направленные ЕС ранее в этом году. В них США требовали создать обязательный план пересмотра европейских правил, которые, по мнению Белого дома, вредят американскому бизнесу., передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Достигнутое торговое соглашение США и ЕС предусматривает, кроме тарифных ставок, дальнейшую работу над нетарифными барьерами и пошлинами по импорту стали.

Теперь Брюссель предлагает план реализации договоренностей по 5 ключевым направлениям, в том числе по тарифам и доступа к рынку, где ЕС стремится снизить ставки для дополнительных товаров, в частности на вина и спиртные напитки.

США и ЕС будут вести диалог по таким направлениям:

  • стандартов и цифровой торговли;
  • технических барьеров и других торговых проблем;
  • сотрудничества в сталелитейной и алюминиевой отраслях для преодоления глобального перепроизводства.

План включает создание рабочей группы по экономической безопасности, контроль за стратегическими инвестициями и обеспечение поставок критически важных ресурсов, в частности сжиженного газа и чипов.

Стоит знать! Для ЕС до сих пор действуют тарифы в 50% на экспорт стали и алюминия, а также на многие производные продукты. Брюссель особенно обеспокоен тем, что широкий перечень товаров, которые облагаются такими высокими пошлинами, нивелирует ставки, согласованные с США.

Какое соглашение заключили США и Евросоюз?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп объявили о заключении нового торгового соглашения между США и ЕС 27 июля в Шотландии.

США согласились установить 15% пошлины на большинство импортных товаров из 27 стран Европейского Союза, пишет CNN.

Это самая большая сделка, которую когда-либо заключали, 
– прокомментировал Трамп.

По его словам, ЕС согласился закупить у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестировать в США еще 600 миллиардов долларов.

Важно! Евросоюз в рамках соглашения согласился также отменить тарифы на все промышленные товары из США и предоставить преференции для широкого перечня американской сельскохозяйственной продукции и морепродуктов.

Как оценили торговое соглашение в ЕС?

  • Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что соглашение с США помогла избежать возможной торговой войны. Он заявил, что стабильные и предсказуемые отношения с доступом к рынку приносят пользу обеим сторонам и создают выгодные условия для бизнеса.

  • В то же время в Париже относятся к соглашению скептически. Бенжамин Аддад, уполномоченный министр по европейским делам Франции, считает, что соглашение обеспечивает временную стабильность для экономических субъектов, которые рисковали из-за повышения американских пошлин, но не является сбалансированной и оставляет определенные вопросы нерешенными.

  • Реакция Италии также была смешанной. Премьер Джорджия Мелони признала положительным сам факт заключения соглашения, однако отметила, что хочет получить больше деталей. Она подчеркнула, что Италия ожидает от Брюсселя поддержки в тех отраслях экономики, которые больше всего пострадают от повышения пошлин.