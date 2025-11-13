Как ЕС продвигает торговое соглашение с США?
Инициатива Брюсселя стала ответом на предложения Вашингтона, направленные ЕС ранее в этом году. В них США требовали создать обязательный план пересмотра европейских правил, которые, по мнению Белого дома, вредят американскому бизнесу., передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Достигнутое торговое соглашение США и ЕС предусматривает, кроме тарифных ставок, дальнейшую работу над нетарифными барьерами и пошлинами по импорту стали.
Теперь Брюссель предлагает план реализации договоренностей по 5 ключевым направлениям, в том числе по тарифам и доступа к рынку, где ЕС стремится снизить ставки для дополнительных товаров, в частности на вина и спиртные напитки.
США и ЕС будут вести диалог по таким направлениям:
- стандартов и цифровой торговли;
- технических барьеров и других торговых проблем;
- сотрудничества в сталелитейной и алюминиевой отраслях для преодоления глобального перепроизводства.
План включает создание рабочей группы по экономической безопасности, контроль за стратегическими инвестициями и обеспечение поставок критически важных ресурсов, в частности сжиженного газа и чипов.
Стоит знать! Для ЕС до сих пор действуют тарифы в 50% на экспорт стали и алюминия, а также на многие производные продукты. Брюссель особенно обеспокоен тем, что широкий перечень товаров, которые облагаются такими высокими пошлинами, нивелирует ставки, согласованные с США.
Какое соглашение заключили США и Евросоюз?
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп объявили о заключении нового торгового соглашения между США и ЕС 27 июля в Шотландии.
США согласились установить 15% пошлины на большинство импортных товаров из 27 стран Европейского Союза, пишет CNN.
Это самая большая сделка, которую когда-либо заключали,
– прокомментировал Трамп.
По его словам, ЕС согласился закупить у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестировать в США еще 600 миллиардов долларов.
Важно! Евросоюз в рамках соглашения согласился также отменить тарифы на все промышленные товары из США и предоставить преференции для широкого перечня американской сельскохозяйственной продукции и морепродуктов.
Как оценили торговое соглашение в ЕС?
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что соглашение с США помогла избежать возможной торговой войны. Он заявил, что стабильные и предсказуемые отношения с доступом к рынку приносят пользу обеим сторонам и создают выгодные условия для бизнеса.
В то же время в Париже относятся к соглашению скептически. Бенжамин Аддад, уполномоченный министр по европейским делам Франции, считает, что соглашение обеспечивает временную стабильность для экономических субъектов, которые рисковали из-за повышения американских пошлин, но не является сбалансированной и оставляет определенные вопросы нерешенными.
Реакция Италии также была смешанной. Премьер Джорджия Мелони признала положительным сам факт заключения соглашения, однако отметила, что хочет получить больше деталей. Она подчеркнула, что Италия ожидает от Брюсселя поддержки в тех отраслях экономики, которые больше всего пострадают от повышения пошлин.