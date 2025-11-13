Как ЕС продвигает торговое соглашение с США?

Инициатива Брюсселя стала ответом на предложения Вашингтона, направленные ЕС ранее в этом году. В них США требовали создать обязательный план пересмотра европейских правил, которые, по мнению Белого дома, вредят американскому бизнесу., передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Достигнутое торговое соглашение США и ЕС предусматривает, кроме тарифных ставок, дальнейшую работу над нетарифными барьерами и пошлинами по импорту стали.

Теперь Брюссель предлагает план реализации договоренностей по 5 ключевым направлениям, в том числе по тарифам и доступа к рынку, где ЕС стремится снизить ставки для дополнительных товаров, в частности на вина и спиртные напитки.

США и ЕС будут вести диалог по таким направлениям:

стандартов и цифровой торговли;

технических барьеров и других торговых проблем;

сотрудничества в сталелитейной и алюминиевой отраслях для преодоления глобального перепроизводства.

План включает создание рабочей группы по экономической безопасности, контроль за стратегическими инвестициями и обеспечение поставок критически важных ресурсов, в частности сжиженного газа и чипов.

Стоит знать! Для ЕС до сих пор действуют тарифы в 50% на экспорт стали и алюминия, а также на многие производные продукты. Брюссель особенно обеспокоен тем, что широкий перечень товаров, которые облагаются такими высокими пошлинами, нивелирует ставки, согласованные с США.

Какое соглашение заключили США и Евросоюз?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп объявили о заключении нового торгового соглашения между США и ЕС 27 июля в Шотландии.

США согласились установить 15% пошлины на большинство импортных товаров из 27 стран Европейского Союза, пишет CNN.

Это самая большая сделка, которую когда-либо заключали,

– прокомментировал Трамп.

По его словам, ЕС согласился закупить у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестировать в США еще 600 миллиардов долларов.

Важно! Евросоюз в рамках соглашения согласился также отменить тарифы на все промышленные товары из США и предоставить преференции для широкого перечня американской сельскохозяйственной продукции и морепродуктов.

Как оценили торговое соглашение в ЕС?