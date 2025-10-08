Нова торгівельна угода ЄС з Україною пройшла ще одне затвердження у Брюсселі. Посли країн ЄС у середу, 8 жовтня, схвалили документ про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) в оновленій редакції.

Коли затвердять торгівельну угоду?

Остаточно затвердити угоду про торгівлю Євросоюзу з Україною планують 13 жовтня, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

У понеділок нову торгівельну угоду між блоком та Києвом мають затвердити міністри держав ЄС після схвалення документу Комітетом постійних представників (Coreper).

Coreper сьогодні схвалив це рішення, і я можу підтвердити, що акт буде ухвалено в понеділок Радою ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ,

– зазначили в Брюсселі.

За словами європейських посадовців, після цього Україна має підтвердити свою позицію.

Далі документ про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі передадуть на затвердження комітету асоціації між Євросоюзом та Україною, який був створений в рамках відповідної угоди.

Після завершення всіх цих процедур, нові правила торгівлі України з ЄС будуть чинними.

Важливо! Нова торгова угода має замінити "торгівельний безвіз" з Європою, який закінчився ще у червні 2025 року.

Чому не продовжили "торгівельний безвіз"?

Нагадаємо, що Єврокомісія раніше не продовжила широкий доступ до європейського ринку для українських товарів, так званий "торгівельний безвіз". Замість безмитного доступу Брюссель, за інформацією Financial Times, запропонував домовитися про "ширшу двосторонню лібералізацію" торгівлі.

Втім, в Україні наголосили, що торгівельні заходи мають бути "сталими та прозорими", адже війна з Росією продовжується, а скасування торгівельних преференцій ЄС може боляче вдарити по українській економіці.

Що відомо про торгівельну угоду?