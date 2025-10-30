Дорога поступка: Японія імпортуватиме власні автомобілі, щоб задобрити Трампа
- Японія планує імпортувати автомобілі, зібрані в США, щоб знизити торговельну напругу з США та задобрити президента Трампа.
- Обсяги зворотного імпорту, ймовірно, будуть незначними, але символічне значення цього кроку вважається важливим для зміцнення відносин з адміністрацією Трампа.
Токіо має значний торгівельний профіцит з Вашингтоном. Тому тепер японські автовиробники планують імпорт деяких своїх машин, зібраних у Сполучених Штатах, назад до Японії.
Чому Японія імпортує власні авто?
Такий крок дорогий і малопрактичний, але здійснюється на тлі зусиль Токіо задобрити президента США Дональда Трампа, адже нерівновага в торгівлі з Японією вже давно є болючим питанням для нього, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, новий уряд прем’єр-міністрки Санае Такаічі зараз опрацьовує плани купівлі кількох Ford F-150 у США, хоча ці пікапи настільки великі та громіздкі для вузьких японських доріг, що їх, можливо, використовуватимуть лише як снігоочисники.
Також топменеджери Toyota та Nissan заявили цього тижня, що розглядають варіант так званого "зворотного імпорту" машин, зібраних у США, попри те, що це обійдеться дорого через .
Це робиться не з бізнесових причин, а радше для того, щоб показати, що автомобільна галузь також сприяє зменшенню торгівельної напруги та дефіциту,
– говорить аналітик Такакі Наканіші з Nakanishi Research Institute.
Разом з тим аналітики підкреслюють, що скоротити торгівельний дефіцит США та Японіу у розмірі 68,5 мільярда доларів лише автомобілями буде складно. За їхніми підрахунками, обсяги зворотного імпорту, ймовірно, будуть незначними – близько 20 тисяч автомобілів на рік.
Втім, хоча загальний вплив на торгівлю зворотного імпорту може бути незначним, експерти вважають, що символічне значення цієї ініціативи набагато важливіше.
Символічна вага цього кроку величезна. Це формує довіру до адміністрації Трампа. Тож, наскільки я розумію, мова йде не про бізнес, а про збереження та покращення відносин,
– зауважив Наканіші.
Як тарифи Трампа тиснуть на автопром Японії?
У торгівельній угоді Вашингтона та Токіо, укладеній в липні, США погодилися на 15% мита на японський імпорт замість запропонованих початково 27,5%.
- Тоді, як пише Reuters, автовиробники позитивно відреагували на цю угоду – акції компаній різко підскочили.
Проте вплив нових тарифів все одно виявився значним, особливо для автомобільного сектору, оскільки вони суттєво перевищують попередню ставку у 2,5%.
Торгівельна угода США та Японії що відомо?
Переговори між США та Японією щодо торгівлі виявилися надзвичайно складними та напруженими. На початку липня президент Дональд Трамп заявив, що Японія повинна сплачувати мита у розмірі 30 – 35%, а можливо й більше, через значний торгівельний дефіцит. Він також критикував торгівельні відносини у сфері автомобілів, називаючи їх "нерівними".
Втім, наприкінці липня Трамп оголосив про, на його думку, "найбільшу в історії" торгівельну угоду між США та Японією. Згідно з домовленістю, Японія інвестує 550 мільярдів доларів у американську економіку,.
4 вересня президент підписав указ, який передбачає зниження мит на імпорт японських автомобілів та інших товарів для реалізації угоди. За новими правилами, мито у 15% не поширюватиметься на товари з уже високими ставками, наприклад яловичину, тоді як продукти з нижчими тарифами будуть підвищені до 15%.