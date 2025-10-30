Чому Японія імпортує власні авто?

Такий крок дорогий і малопрактичний, але здійснюється на тлі зусиль Токіо задобрити президента США Дональда Трампа, адже нерівновага в торгівлі з Японією вже давно є болючим питанням для нього, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також "Це ощасливить лише Китай і Росію": Японія відкинула вимогу США щодо російського газу

За інформацією видання, новий уряд прем’єр-міністрки Санае Такаічі зараз опрацьовує плани купівлі кількох Ford F-150 у США, хоча ці пікапи настільки великі та громіздкі для вузьких японських доріг, що їх, можливо, використовуватимуть лише як снігоочисники.

Також топменеджери Toyota та Nissan заявили цього тижня, що розглядають варіант так званого "зворотного імпорту" машин, зібраних у США, попри те, що це обійдеться дорого через .

Це робиться не з бізнесових причин, а радше для того, щоб показати, що автомобільна галузь також сприяє зменшенню торгівельної напруги та дефіциту,

– говорить аналітик Такакі Наканіші з Nakanishi Research Institute.

Разом з тим аналітики підкреслюють, що скоротити торгівельний дефіцит США та Японіу у розмірі 68,5 мільярда доларів лише автомобілями буде складно. За їхніми підрахунками, обсяги зворотного імпорту, ймовірно, будуть незначними – близько 20 тисяч автомобілів на рік.

Втім, хоча загальний вплив на торгівлю зворотного імпорту може бути незначним, експерти вважають, що символічне значення цієї ініціативи набагато важливіше.

Символічна вага цього кроку величезна. Це формує довіру до адміністрації Трампа. Тож, наскільки я розумію, мова йде не про бізнес, а про збереження та покращення відносин,

– зауважив Наканіші.

Як тарифи Трампа тиснуть на автопром Японії?

У торгівельній угоді Вашингтона та Токіо, укладеній в липні, США погодилися на 15% мита на японський імпорт замість запропонованих початково 27,5%.

Тоді, як пише Reuters, автовиробники позитивно відреагували на цю угоду – акції компаній різко підскочили.

Проте вплив нових тарифів все одно виявився значним, особливо для автомобільного сектору, оскільки вони суттєво перевищують попередню ставку у 2,5%.

Торгівельна угода США та Японії що відомо?