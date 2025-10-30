Почему Япония импортирует собственные авто?
Такой шаг дорогой и малопрактичный, но осуществляется на фоне усилий Токио задобрить президента США Дональда Трампа, ведь неравновесие в торговле с Японией уже давно является болезненным вопросом для него, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
По информации издания, новое правительство премьер-министра Санае Такаичи сейчас прорабатывает планы покупки нескольких Ford F-150 в США, хотя эти пикапы настолько большие и громоздкие для узких японских дорог, что их, возможно, будут использовать только как снегоочистители.
Также топ-менеджеры Toyota и Nissan заявили на этой неделе, что рассматривают вариант так называемого "обратного импорта" машин, собранных в США, несмотря на то, что это обойдется дорого из-за .
Это делается не по деловым причинам, а скорее для того, чтобы показать, что автомобильная отрасль также способствует уменьшению торгового напряжения и дефицита,
– говорит аналитик Такаки Наканиши из Nakanishi Research Institute.
Вместе с тем аналитики подчеркивают, что сократить торговый дефицит США и Японии в размере 68,5 миллиарда долларов только автомобилями будет сложно. По их подсчетам, объемы обратного импорта, вероятно, будут незначительными – около 20 тысяч автомобилей в год.
Впрочем, хотя общее влияние на торговлю обратного импорта может быть незначительным, эксперты считают, что символическое значение этой инициативы гораздо важнее.
Символический вес этого шага огромный. Это формирует доверие к администрации Трампа. Поэтому, насколько я понимаю, речь идет не о бизнесе, а о сохранении и улучшении отношений,
– отметил Наканиши.
Как тарифы Трампа давят на автопром Японии?
В торговом соглашении Вашингтона и Токио, заключенном в июле, США согласились на 15% пошлины на японский импорт вместо предложенных изначально 27,5%.
- Тогда, как пишет Reuters, автопроизводители положительно отреагировали на это соглашение – акции компаний резко подскочили.
Однако влияние новых тарифов все равно оказалось значительным, особенно для автомобильного сектора, поскольку они существенно превышают предыдущую ставку в 2,5%.
Торговое соглашение США и Японии что известно?
Переговоры между США и Японией по торговле оказались чрезвычайно сложными и напряженными. В начале июля президент Дональд Трамп заявил, что Япония должна платить пошлины в размере 30 – 35%, а возможно и больше, из-за значительного торгового дефицита. Он также критиковал торговые отношения в сфере автомобилей, называя их "неравными".
Впрочем, конце июля Трамп объявил о, по его мнению, "крупнейшей в истории" торговом соглашении между США и Японией. Согласно договоренности, Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в американскую экономику,.
4 сентября президент подписал указ, который предусматривает снижение пошлин на импорт японских автомобилей и других товаров для реализации соглашения. По новым правилам, пошлина в 15% не будет распространяться на товары с уже высокими ставками, например говядину, тогда как продукты с более низкими тарифами будут повышены до 15%.