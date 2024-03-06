Обмеження торгівлі з ЄС: як буде вирішуватись конфлікт з Польщею

Польські фермери продовжують блокаду українського кордону. Уряди обох країн шукають шляхи вирішення конфлікту.

Яке рішення може прийняти український уряд

Заступник міністра економіки України Тарас Качка заявив, що український уряд готовий до рішучих дій аби розв'язати конфлікт з Польщею. Йдеться про введення обмежень на торгівлю з ЄС.

Читайте також Понад 60%: тіньовий флот перевезення російської нафти набирає обертів

Тарас Качка Заступник міністра економіки, торговий представник України Для перехідного періоду такого роду керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібне.

Качка наголосив, що разом з обмеженнями необхідно здійснити блок імпорту російських зернових. Продукція з Росії досі надходить у Європу через Білорусь та країни Балтії.

Що пропонує Брюссель

Брюссель висловив пропозицію обмежити імпорт деякої продукції з червня. Йдеться про такі товари:

яйця;

птиця;

цукор.

Зерно, своєю чергою, може бути під забороною імпорту для деяких країн. Виключенням у такому випадку буде транзит до інших держав.

Київ запропонував здійснювати експорт кукурудзи до Іспанії та Італії через Чорне море. Таким чином український уряд хоче знизити напругу між Україною та країнами-сусідами.

Ми добровільно припинили експорт кукурудзи до всіх п'яти сусідніх країн-членів ЄС. Незважаючи на це, ми експортували ще один новий рекордний обсяг – 15 мільйонів тонн кукурудзи у 2023 календарному році. Тому ми маємо великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини в виробництві ЄС,

– наголошує Качка

Яку позицію висловлює Польща

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив бажання урегулювати конфлікт, при цьому, він наполягає, що мають бути збережені інтереси обох сторін. Зокрема, європейський ринок потребує захисту від нерівної конкуренції.

Також Туск підкреслив необхідність заборони імпорту продукції з Росії та Білорусі. Окремо, він зауважив, що цей процес буде ефективнішим, завдяки нещодавнім діям Латвії.