Режим вільної торгівлі з ЄС зберігається: яку заяву зробила Свириденко

Встановлений режим вільної торгівлі з ЄС зберігається. Зміни, що відбулися, стосуються лише додаткової лібералізації від Євросоюзу. Йдеться про автономні торгові заходи.

Що зміниться для України

Міністерка Юлія Свириденко зауважує, що відсутність поступок у питанні послаблення квот від ЄС зачіпає торгівлю обсягом приблизно – 3,5 мільярди доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на урядовицю.

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Зверніть увагу! Як каже Свириденко, за найбільш негативним сценарієм, ці зміни завдадуть збитки у розмірі – 800 мільйонів доларів.

Юлія Свириденко Перша віцепремʼєрка – міністерка економіки України Станом на сьогодні не реалізований ще сценарій, який закладала Європейська Комісія рік тому – перехід від автономних торгових заходів до оновленої і більш лібералізованої угоди про вільну торгівлю. Активні переговори тривають саме зараз і є прагнення завершити цю роботу найближчими днями.

Свириденко уточнює, що торгівля і надалі залишатиметься вільною. Винятком стануть лише 40 категорій аграрної продукції. Саме на них діють тарифні квоти.

Досвід торгівлі без обмежень показав, що в 17 з 40 тарифних квот обсяги торгівлі більші, ніж тарифна квота рівня 2021 року. Тому для 23 товарів відновлення квот не стане обмеженням – наприклад часник, якого за квоти у 500 тонн ми експортували в обсязі 235 тонн минулого року,

– каже міністерка.

Імовірно, фактичні зміни не помітять навіть експортери чутливої продукції. Річ у тім, що ЄС обнулив підрахунок обсягів, здійснюваний для товарів, які підпадають під квоти.