Торгова угода США та Канади: Трамп анонсував прорив перед виборами

Багатомісячне економічне протистояння між двома північноамериканськими гігантами несподівано отримало шанс на розв'язку. Гучні політичні заяви напередодні важливих виборів можуть кардинально змінити правила гри на ринку.

Що сталося між Вашингтоном та Оттавою та чому політики заговорили про компроміс саме зараз

Президент США Дональд Трамп заявив, що нова торгова угода з Канадою вже "дуже близька" до підписання, повідомляє Bloomberg. Це сталося після його переговорів з канадським прем'єр-міністром Марком Карні, який підтвердив готовність працювати над взаємовигідним результатом у найближчі тижні. Для глобального ринку це означає потенційне зниження митних бар'єрів та стабілізацію цін на імпортні товари.

Різка зміна риторики відбулася на тлі проміжних виборів до Конгресу США, де республіканці ризикують втратити контроль. Трамп наголосив, що США роками "втрачали гроші" у торгівлі з північним сусідом, але тепер сторони мають концепт "дуже хорошої угоди".

Зверніть увагу! Зі свого боку, Марк Карні у соцмережах зазначив, що нові домовленості створять робочі місця, підвищать доступність товарів для родин та повністю поважатимуть суверенітет і культуру Канади.

Як Канада захищає свою економіку від мит і чому попередні переговори зайшли у глухий кут

Жорстка тарифна політика Трампа раніше змусила Карні шукати шляхи зменшення залежності від американського ринку. Минулого тижня канадський прем'єр прийняв у Монреалі топпосадовців Євросоюзу, щоб поглибити торговельні зв'язки з іншими партнерами. В інтерв'ю виданню Politico Карні натякнув, що результати американських виборів навряд чи змінять політику Трампа, тому Канада не поспішатиме з угодою, якщо її умови не відповідатимуть національним інтересам.

Нагадаємо, що торговельні консультації між США та Канадою зі скандалом провалилися ще в серпні. Тоді представник Карні покинув переговори через суперечку щодо поширення американських тарифних пільг на середні та важкі транспортні засоби. Крім того, Оттава звинуватила Вашингтон у спробах обмежити використання французької мови, зокрема через скасування правил підтримки франкомовного телепрограмування, хоча американська сторона категорично заперечувала ці звинувачення.

До речі, Канада зменшила постачання товарів до США у липні на 6,6%. Це стало найсильнішим місячним падінням із квітня 2025 року.