Торговое соглашение между США и Канадой: Трамп объявил о прорыве перед выборами

Торговое соглашение между США и Канадой близится к заключению / Фото Getty Images
Многомесячное экономическое противостояние между двумя североамериканскими гигантами неожиданно получило шанс на разрешение. Громкие политические заявления накануне важных выборов могут кардинально изменить правила игры на рынке.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что новое торговое соглашение с Канадой уже "очень близко" к подписанию, сообщает Bloomberg. Это произошло после его переговоров с канадским премьер-министром Марком Карни, который подтвердил готовность работать над взаимовыгодным результатом в ближайшие недели. Для глобального рынка это означает потенциальное снижение таможенных барьеров и стабилизацию цен на импортные товары.
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Резкое изменение риторики произошло на фоне промежуточных выборов в Конгресс США, где республиканцы рискуют потерять контроль. Трамп подчеркнул, что США годами "теряли деньги" в торговле с северным соседом, но теперь у сторон есть концепция "очень хорошего соглашения".
Обратите внимание! Со своей стороны, Марк Карни в соцсетях отметил, что новые договоренности создадут рабочие места, повысят доступность товаров для семей и будут полностью уважать суверенитет и культуру Канады.
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Жесткая тарифная политика Трампа ранее заставила Карни искать пути уменьшения зависимости от американского рынка. На прошлой неделе канадский премьер принял в Монреале высокопоставленных чиновников Евросоюза, чтобы углубить торговые связи с другими партнерами. В интервью изданию Politico Карни намекнул, что результаты американских выборов вряд ли изменят политику Трампа, поэтому Канада не будет спешить с заключением соглашения, если его условия не будут соответствовать национальным интересам.
Напомним, что торговые консультации между США и Канадой со скандалом сорвались еще в августе. Тогда представитель Карни покинул переговоры из-за спора о распространении американских тарифных льгот на средние и тяжелые транспортные средства. Кроме того, Оттава обвинила Вашингтон в попытках ограничить использование французского языка, в частности из-за отмены правил поддержки франкоязычного телевещания, хотя американская сторона категорически отрицала эти обвинения.
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Кстати, Канада сократила поставки товаров в США в июле на 6,6%. Это стало самым сильным месячным падением с апреля 2025 года.
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