ЄС поспішає завершити торговельну угоду зі США, аби встигнути до дедлайну Трампа

Уже у вівторок, 19 травня, представники ЄС зустрінуться, аби спробувати остаточно узгодити законодавство для торговельної угоди зі США. Якщо домовитися не вдасться, європейці ризикують не встигнути до дедлайну Дональда Трампа – 4 липня.

Чому ЄС поспішає ратифікувати угоду?

Інакше американський президент погрожував підвищити мита на імпорт європейських автомобілів. Деталі передає Bloomberg.

Трамп встановив дедлайн після розмови з Урсулою фон дер Ляєн. За словами господаря Білого дому, він погодився дати європейцям час до 250-річчя США, інакше тарифи "одразу суттєво зростуть".

У Єврокомісії, яка відповідає за торговельну політику блоку, у відповідь заявили, що мають інструменти для захисту своїх інтересів, якщо американський президент виконає погрозу.

До слова, розбіжності між сторонами можуть ще більше погіршити трансатлантичні відносини та спровокувати новий виток тарифного протистояння між союзниками. Європарламент уже неодноразово блокував ратифікацію цієї угоди, зокрема через:

визнання Верховним судом США недійсним рішення Трампа щодо застосування закону про надзвичайні повноваження для введення глобальних мит;

заяви американського президента про можливу анексію Гренландії, напівавтономної території Данії.



ЄС є найбільшим джерелом імпорту США / Інфографіка Bloomberg

Остаточну версію законопроєкту в ЄС мають узгодити три інституції – парламент, комісія та представлена 28 державами-членами Європейська Рада. Лише опісля документ винесуть на голосування.

Чому сторони не можуть домовитися?

Однак союзники й досі не можуть остаточно узгодити всі умови. Більшість європейських товарів мали отримати тарифну стелю на рівні 15%, однак у ЄС вважають, що США не виконали частину взятих на себе зобов'язань, зокрема після розширення Вашингтоном 50% мит на сталь та алюміній.

Через це Європарламент схвалив угоду лише із низкою поправок:

серед них вимога не запускати домовленість, доки американці не виконають своїх обіцянок;

а також обмеження терміну дії до березня 2028 року, якщо сторони не домовляться про продовження.

Бернд Ланге Депутат Європарламенту, голова його Комітету з міжнародної торгівлі Цей останній крок (погроза Трампа підвищити тарифи на європейські авто з 15 до 25% – 24 Канал) демонструє, наскільки ненадійною є американська сторона. Так не поводяться з близькими партнерами.

Нагадаємо, Трамп неодноразово використовував погрози митами як інструмент тиску на інші країни, аби домогтися поступок. Частину таких заяв згодом швидко відкликали через складнощі із запровадженням тарифів, економічні ризики або спроби торговельних партнерів врахувати претензії Вашингтона.

Цікаво! За даними опитування Financial Times, понад половина виборців у США не схвалюють економічної політики свого президента. Наприклад, 55% американців переконані, що введені ним мита нашкодили країні.

Як уже змінилася світова торгівля?

У McKinsey Global Institute пояснили зміни у світовій торгівлі після того, як Трамп спробував визначити її порядок тарифами. Торік система пережила складну трансформацію, але встояла.

За словами аналітиків, географічна відстань мала менший вплив, аніж геополітика. Натомість Китай зміцнив свою роль "фабрики для фабрик".

Попри непередбачувану та подекуди хаотичну політику Вашингтона, її реальний вплив виявився менш руйнівним, аніж прогнозували раніше. Американський лідер не реалізував усіх погроз, тоді як інші держави утрималися від масштабної митної війни у відповідь.