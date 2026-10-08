ЄС хоче скоротити торговий дефіцит з важливою країною: він становить сотні мільярдів євро

Європейський Союз готується до протистояння з Китаєм. Річ у тім, що торговельний дефіцит перевищує мільярд доларів на день.

Що відбувається у відносинах між Китаєм та ЄС

Він посилює побоювання щодо можливих втрат робочих місць і підштовхує політичних лідерів блоку до більш жорсткого підходу у відносинах із другим за величиною торговельним партнером, про що пише АР.

У четвер, 8 жовтня, головний торговельний представник Європейської комісії Марош Шефчович прибуде до Пекіна на дводенні переговори з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао. Мета зустрічі – скоротити торговельний дефіцит ЄС із Китаєм, який становить 360 мільярдів євро.

Зокрема, політики та економісти у 27 країнах блоку вважають масштабні китайські субсидії та експорт серйозною загрозою для ключових промислових секторів – від сталеливарних підприємств до автомобільних заводів.

Під час дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі депутати висловили значне занепокоєння торговельними відносинами з Китаєм, водночас демонструючи готовність до протистояння.

Вони проголосували 454 голосами проти 86 за резолюцію щодо посилення політики щодо Китаю. Центральним пунктом документа є заклик до "економічної взаємності та пропорційної відповіді ЄС, якщо Китай не відкриє свої ринки".

Крім того, у листі Франції та Німеччини міститься заклик до масштабного перегляду політики ЄС щодо Китаю. Серед іншого, Париж і Берлін пропонують спростити для Європейської комісії використання Інструменту протидії економічному примусу (Anti-Coercion Instrument).

Це комплекс заходів, який досі жодного разу не застосовувався. Він передбачає можливість блокування або обмеження торгівлі та інвестицій із країн, які (на думку ЄС) чинять надмірний тиск на держави-члени або європейські компанії.

Зверніть увагу! Але не всі країни ЄС погоджуються з такими жорсткими заходами.

Європейський політичний центр у Брюсселі заявив у червні, що європейські виробники акумуляторів, сонячних панелей, сталі, електромобілів, хімічної продукції та машин уже стрімко втрачають робочі місця та виробничі потужності.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала це явище черговим "китайським шоком" для Європи – подібним до того, що сталося у США на початку 2000-х років, коли сотні тисяч робочих місць на підприємствах американського промислового центру були втрачені.

Європейська економіка, яка перебуває у складному становищі, потребує як внутрішніх реформ, так і більш агресивної зовнішньоторговельної політики, особливо щодо Китаю. Таку заяву зробив Тім Рюліг, аналітик із питань Китаю в Інституті безпекових досліджень Європейського Союзу – внутрішньому аналітичному центрі блоку.

Водночас Рюліг зазначив, що частина відповідальності лежить і на європейському бізнесі та політичному керівництві. За його словами, повністю розірвати зв’язки з Китаєм, як ЄС зробив із Росією, неможливо. Але зараз набирає сили тенденція до перезавантаження торговельних відносин із Пекіном.

Що говорять у Китаї щодо ситуації

Цього тижня в Пекіні, відповідаючи на запитання про лист Франції та Німеччини, представник Міністерства торгівлі Китаю закликав ці країни утриматися від спонукання ЄС до протекціоністських заходів.

Китай є другим за величиною торговельним партнером ЄС у сфері торгівлі товарами після США, згідно з даними Європейської комісії,

– йдеться у матеріалі.

За словами Макса Ценглейна, старшого економіста з Азійсько-Тихоокеанського регіону в The Conference Board, китайська експортна машина наразі залишається напрочуд стійкою. І це попри американські мита та інші торговельні обмеження.

Китайська економіка значною мірою залежить від експорту, оскільки внутрішній попит залишається слабким.

ЄС імпортує значні обсяги китайських літій-іонних акумуляторів і гібридних електромобілів, а китайські автовиробники також нарощують виробничі потужності в Європі.

Експорт Китаю до Європи, а також Південно-Східної Азії, Латинської Америки та Африки зріс після набуття чинності американськими митами минулого року,

– пояснили в АР.

Водночас у 2025 році Китай зафіксував рекордний глобальний профіцит торгівлі в розмірі 1,2 трильйона доларів.

Нагадаємо, що у Німеччині побоюються нових обмежень від Китаю. Підприємства країни вже розпочали накопичувати запаси рідкісноземельних металів та іншої критично важливої сировини.