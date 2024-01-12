Майже 100-мільярдний товарообіг України: хто найбільші партнери у 2023 році

Відтак товарообіг України залишився на рівні 2022 року, тоді він складав - 99,7 мільярда доларів. У 2023 році ця сума склала 99,4 мільярда доларів. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Трійка партнерів України по товарообігу

А також, в Україну імпортували товарів на 63,5 мільярда доларів, а експортували – на 36 мільярдів доларів.

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Країни, з яких найбільше імпортували товарів в Україну:

Китай – 10,4 мільярда доларів;

Польща – 6,6 мільярда доларів;

Німеччина – 4,9 мільярда доларів.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на 4,7 мільярда доларів;

Румунії — на 3,7 мільярда доларів;

Китаю — на 2,4 мільярда доларів.

Які товари імпортували

Негативне сальдо торговельного балансу України у 2023 році – 27,5 мільярда доларів.

В сумарних обсягах товарів, ввезених протягом січня-грудня 2023 року, 65% припадають на наступні категорії:

Машини, обладнання та транспорт – 19,8 мільярда доларів. Продукція хімічної промисловості – 11 мільярдів доларів. Паливно-енергетичні товари – 10,3 мільярда доларів.

Які товари найбільше експортувались

Під час митного оформлення цих товарів до бюджету сплачено 103,4 мільярда гривень, що становить 23% надходжень митних платежів.

До трійки товарів, що найбільше експортувались з України, увійшли:

Продовольчі товари – 21,8 мільярда доларів. Метали та вироби з них – 3,9 мільярда доларів. Машини, обладнання та транспорт – 2,9 мільярда доларів.

Під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 559,2 мільйона гривень.