Майже 100-мільярдний товарообіг України: хто найбільші партнери у 2023 році
12 січня 2024, 14:00Читать новость на русском
Джерело:Державна митна служба
Відтак товарообіг України залишився на рівні 2022 року, тоді він складав - 99,7 мільярда доларів. У 2023 році ця сума склала 99,4 мільярда доларів. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
Трійка партнерів України по товарообігу
А також, в Україну імпортували товарів на 63,5 мільярда доларів, а експортували – на 36 мільярдів доларів.
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Країни, з яких найбільше імпортували товарів в Україну:
- Китай – 10,4 мільярда доларів;
- Польща – 6,6 мільярда доларів;
- Німеччина – 4,9 мільярда доларів.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі — на 4,7 мільярда доларів;
- Румунії — на 3,7 мільярда доларів;
- Китаю — на 2,4 мільярда доларів.
Які товари імпортували
В сумарних обсягах товарів, ввезених протягом січня-грудня 2023 року, 65% припадають на наступні категорії:
- Машини, обладнання та транспорт – 19,8 мільярда доларів.
- Продукція хімічної промисловості – 11 мільярдів доларів.
- Паливно-енергетичні товари – 10,3 мільярда доларів.
Які товари найбільше експортувались
До трійки товарів, що найбільше експортувались з України, увійшли:
- Продовольчі товари – 21,8 мільярда доларів.
- Метали та вироби з них – 3,9 мільярда доларів.
- Машини, обладнання та транспорт – 2,9 мільярда доларів.