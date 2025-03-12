Трамп погрожує відповісти Євросоюзу контрмитами

12 березня ЄС анонсував, що запровадить дзеркальні мита на товари зі США на суму 26 мільярдів євро. У відповідь на це Трамп знову пригрозив посиленням мит на імпорт з ЄС.

Нова погроза Трампа

Єврокомісія анонсувала, що ЄС відповість на 25% мита, запроваджені Трампом, обмеживши алкогольні напої, зокрема віскі, а також мотоцикли, човни, промислову та аграрну продукцію. На це Трамп відповів, що відповість контрмитами, передає 24 Канал з посиланням на FinancialJuice.

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Президент США наголосив, що має право коригувати мита й додав, що в ЄС залишиться дуже мало гнучкості щодо тарифів, коли США їх запровадять.

Гнучкості буде дуже мало,

– заявив Трамп.

Попередньо у Єврокомісії висловили жаль з приводу рішення США щодо запровадження нових мит, назвавши їх необґрунтованими та такими, що негативно впливають на трансатлантичну торгівлю. За словами представників Комісії, такі заходи шкодять бізнесу й споживачам і часто стають причиною зростання цін.

До переліку американських товарів, щодо яких Євросоюз планує ввести дзеркальні мита, входять: