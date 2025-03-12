Трамп погрожує відповісти Євросоюзу контрмитами
- ЄС планує запровадити дзеркальні мита на товари зі США на суму 26 мільярдів євро у відповідь на 25% мита, запроваджені Трампом.
- Трамп пригрозив відповісти контрмитами на імпорт з ЄС, заявивши про обмежену гнучкість ЄС у цьому питанні.
12 березня ЄС анонсував, що запровадить дзеркальні мита на товари зі США на суму 26 мільярдів євро. У відповідь на це Трамп знову пригрозив посиленням мит на імпорт з ЄС.
Нова погроза Трампа
Єврокомісія анонсувала, що ЄС відповість на 25% мита, запроваджені Трампом, обмеживши алкогольні напої, зокрема віскі, а також мотоцикли, човни, промислову та аграрну продукцію. На це Трамп відповів, що відповість контрмитами, передає 24 Канал з посиланням на FinancialJuice.
Читайте також "Ми не поступимося": Канада анонсувала відповідь на 50% мита США
Президент США наголосив, що має право коригувати мита й додав, що в ЄС залишиться дуже мало гнучкості щодо тарифів, коли США їх запровадять.
Гнучкості буде дуже мало,
– заявив Трамп.
Попередньо у Єврокомісії висловили жаль з приводу рішення США щодо запровадження нових мит, назвавши їх необґрунтованими та такими, що негативно впливають на трансатлантичну торгівлю. За словами представників Комісії, такі заходи шкодять бізнесу й споживачам і часто стають причиною зростання цін.
До переліку американських товарів, щодо яких Євросоюз планує ввести дзеркальні мита, входять:
- алкоголь (зокрема віскі),
- мотоцикли та човни,
- промислова та аграрна продукція: сталь, алюміній, текстиль, пластик, побутова техніка, м’ясо (яловичина і птиця), яйця, молочні продукти, цукор та овочі.