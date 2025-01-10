Канада готує відповідь Трампу у разі "економічного тиску": Bloomberg дізнався, що це може бути

Новообраний президент США Дональд Трамп погрожував ввести мита у розмірі 25% на канадські товари. У разі цього Торонто може також підвищити мита на американську продукцію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання Bloomberg. Окрім того, Трамп неодноразово казав, що Канада "має стати 51-м штатом США".

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Як Канада може відповісти США на мита

За словами канадських урядовців, проєкт плану щодо торгових заходів у відповідь на мита Трампа виходить далеко за межі вузького переліку товарів, вироблених у США, на які він запровадив зустрічні тарифи під час суперечки 2018 року.

Тоді Канада вирішила "бойкотувати" певні продукти, такі як бурбон, виготовлений у Кентуккі, який експортується до Канади. Торгова суперечка закінчилася після того, як США, Мексика та Канада домовилися про переглянуту регіональну торгівельну угоду.

Цього разу канадські контрзаходи знову міститимуть багато тих самих американських продуктів, зокрема, апельсиновий сік із Флориди, де живе Трамп і деякі республіканські чиновники. Але уряд Трюдо, за словами чиновників, також готується піти набагато далі, якщо це буде необхідно.

Один із переліків, який розповсюджується всередині Канади, містить майже всі продукти, які США експортують до Канади, сказав один урядовий чиновник. Загальна мета полягає у встановленні мит у межах категорії – "долар за долар".

Інший канадський чиновник сказав, що за найгіршого сценарію Трамп запровадить мита на весь канадський експорт до США. Тому уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо розглядає всі варіанти, щоб, у разі цього, завдати шкоди американським експортерам.

Урядові чиновники підкреслили, що відповідь Канади залежатиме від того, що насправді зробить Трамп після того, як вступить на посаду. Перш за все, адміністрація Трюдо все ще сподівається уникнути "торгівельної війни", і довела, що серйозно ставиться до стурбованості США щодо безпеки кордонів.

Що ще можуть зробити у Торонто у відповідь Трампу

Іншим варіантом, який розглядав уряд Трюдо, є використання експортних податків на стратегічні товари, такі як нафта, уран і калій. Це було б крайнім заходом у відповідь на "економічну силу" з боку США, але такий крок призвів би до тиску на американські ціни на енергоносії.

Канадські чиновники очікують, що навіть якщо Трамп не піде до кінця із загальнообов’язковими тарифами, він все одно спробує якимось чином обмежити канадський експорт. Це може містити ще один удар по металургійній промисловості, причині торгової суперечки 2018 року.

Як відповідь уряду Трюдо вплине на ВВП Канади

Канада є найбільшим у світі національним покупцем американських товарів, імпортувавши близько 320 мільярдів доларів США за перші 11 місяців 2024 року. Це трохи менше, ніж Європейський Союз з 341 мільярдом доларів США.

Згідно з розрахунками економістів Банку Нової Шотландії, за 25-відсоткового мита США валовий внутрішній продукт Канади впаде на 3,8%. Якщо Канада вибере "повну відплату" за мита, зниження ВВП буде до 5,6%.