Трамп планує зменшити податки для американців

Дональд Трамп оголосив про наміри знизити податки для американських громадян і бізнесу. Він заявив, що працюватиме над цим спільно з американцями у Конгресі.

Трамп хоче скасувати податки

Задум Трампа передбачає скасування низки податків для працівників і бізнесів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ми плануємо значно зменшити податки для сімей, робітників і компаній, включно з відміною податку на чайові та, сподіваюсь, на соціальне забезпечення та понаднормові години,

– зазначив Трамп.

Його план також передбачає зниження податків для внутрішніх виробників нафти та газу. Крім того, він хоче дозволити компаніям відносити на витрати 100% інвестицій у будівництво нових заводів та інші капітальні вкладення на території країни.

Якщо ви купуєте щось, що буде корисним для нашої країни, ми дозволимо вам це віднести на витрати,

– заявив Трамп.

Нові мита Трампа

Раніше 24 Канал повідомляв, що Трамп оголосив про запровадження нових митних тарифів на автомобілі. Очікується, що ці мита складатимуть 25%.

Нові мита на авто набудуть чинності з 2 квітня. Вони стануть дійсними після того, як члени кабінету Трампа представлять йому звіти, які включатимуть аналіз різних варіантів імпортних мит. Це входить в частину ширшого плану реформування глобальної торгівлі, який провадить новий президент США.

Цікаво! Трамп має намір виправити, на його думку, несправедливе ставлення до американських автомобілів на зарубіжних ринках. На цей час Європейський Союз застосовує 10% мито на імпортовані транспортні засоби, тоді як США має тариф у розмірі 2,5% на легкові автомобілі.