Трамп хочет отменить налоги

Замысел Трампа предусматривает отмену ряда налогов для работников и бизнесов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Мы планируем значительно уменьшить налоги для семей, рабочих и компаний, включая отмену налога на чаевые и, надеюсь, на социальное обеспечение и сверхурочные часы,

– отметил Трамп.

Его план также предусматривает снижение налогов для внутренних производителей нефти и газа. Кроме того, он хочет позволить компаниям относить на расходы 100% инвестиций в строительство новых заводов и другие капитальные вложения на территории страны.

Если вы покупаете что-то, что будет полезным для нашей страны, мы позволим вам это отнести на расходы,

– заявил Трамп.

Новые пошлины Трампа

Ранее 24 Канал сообщал, что Трамп объявил о введении новых таможенных тарифов на автомобили. Ожидается, что эти пошлины будут составлять 25%.

Новые пошлины на авто вступят в силу со 2 апреля. Они станут действительными после того, как члены кабинета Трампа представят ему отчеты, которые будут включать анализ различных вариантов импортных пошлин. Это входит в часть более широкого плана реформирования глобальной торговли, который проводит новый президент США.

Интересно! Трамп намерен исправить, по его мнению, несправедливое отношение к американским автомобилям на зарубежных рынках. В настоящее время Европейский Союз применяет 10% пошлину на импортируемые транспортные средства, тогда как США имеет тариф в размере 2,5% на легковые автомобили.