Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголошення економічного надзвичайного стану в країні для введення масштабних універсальних тарифів на імпорт як для союзників, так і для суперників. Таким чином Трамп прагне відновити глобальний баланс торгівлі у своїй другій каденції.

Трамп може оголосити надзвичайний стан в економіці США

Про це повідомили чотири джерела, знайомі із ситуацією, передає 24 канал з посиланням на CNN.

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Подібне оголошення дозволить очільнику Сполучених Штатів впровадити нову тарифну програму, спираючись на Міжнародний закон про економічні надзвичайні ситуації (IEEPA). Цей закон надає президенту право самостійно регулювати імпорт під час національного надзвичайного стану.

Одне з джерел, що спілкувалося з виданням, зазначає, що Трамп прихильно ставиться до цього закону. Річ у тім, що він надає широкі повноваження щодо впровадження тарифів без суворих вимог доведення їхньої необхідності з точки зору національної безпеки.

Нічого не виключено,

– заявило друге джерело, підтвердивши активні обговорення можливості оголошення надзвичайного стану.

Зауважте! Водночас команда Трампа відмовилася коментувати ситуацію.

Трамп вже використовував IEEPA

У матеріалі нагадали, що 2019 році Дональд Трамп використав IEEPA, щоб пригрозити введенням 5% тарифу на весь імпорт з Мексики. Сполучені Штати вимагали, аби Мексика вжила заходів для скорочення кількості нелегальних мігрантів, які перетинають кордон зі США. В інакшому випадку тариф на імпорт міг би збільшитися на 25%.

Однак після тижневих переговорів із мексиканськими чиновниками було досягнуто угоди, і тарифи не стали вводити. Проте перспектива таких заходів спонукала великі бізнес-лобістські групи, такі як Торгова палата США, підготувати судові позови для оскарження законності цих дій.

Зверніть увагу! Водночас зараз остаточного рішення про оголошення національного надзвичайного стану не прийнято.

Чи дійсно Трамп може ввести нову тарифну програму

Наголошується, що команда Трампа продовжує досліджувати інші правові підстави для підтримки тарифів, які він пропонував під час передвиборчої кампанії.

Я вважаю, що президент має широкі повноваження запроваджувати тарифи з різних причин, і існує низка законодавчих основ для цього,

– заявила Келлі Енн Шоу, юристка із торговельних питань, яка працювала заступником помічника Трампа з міжнародних економічних питань.

Зокрема радники Трампа також розглядають можливість використання розділу 338 американського торговельного законодавства, який дозволяє президенту вводити "нові або додаткові мита" проти країн, які дискримінують комерцію США. Однак цей механізм давно не застосовувався.

Також вони розглядають повернення до закону, відомого як розділ 301, на основі якого Трамп запровадив початкові тарифи на Китай. Адміністрація Байдена залишила більшість тарифів Трампа в силі, надавши новому президенту можливість коригувати їх на власний розсуд,

– йдеться у тексті.

Автори матеріалу пояснили, що якщо Трамп вирішить оголосити національний економічний надзвичайний стан, то це можна буде зробити швидко. Однак незрозуміло, які докази він використає для цього.

Зокрема прихильники тарифів стверджують, що вони необхідні для розвитку виробництва у США.

Команда Трампа розуміє, що ми повинні відновити нашу промислову базу з економічних і національних міркувань, і це буде добре для спільнот і американських робітників,

– заявив Нік Якковелла, віцепрезидент Коаліції за процвітаючу Америку.

Він підкреслив, що для досягнення цих цілей необхідна міцна проамериканська торгова політика, яка включає тарифи.