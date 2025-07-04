Трамп підписав "великий і прекрасний" скандальний законопроєкт про скорочення податків та витрат

Президент США Дональд Трамп підписав скандальний законопроєкт про податки та витрати. Документ вміщує низку пріоритетів, які американський лідер просував у своїй передвиборчій кампанії.

Однак його часто критикують експерти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Білого дому та видання Bloomberg.

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Що відомо про "великий і прекрасний" законопроєкт Трампа

Президент США підписав закон під час церемонії в Білому домі з нагоди Дня Незалежності Сполучених Штатів 4 липня.

Це справді – обіцянки дані, обіцянки виконані,

– сказав Трамп перед підписанням документа на відкритій церемонії, якій передував проліт винищувачів F-35 ВПС США.

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Він також назвав документ "найбільшою перемогою на сьогодні". Водночас бюджетний законопроєкт обсягом 3,4 трильйона доларів передбачає продовження податкових пільг, тимчасові нові податкові послаблення для працівників, які отримують чайові, та фінансування заходів боротьби з нелегальною міграцією.

У виданні переконані, що цей закон став великою політичною перемогою для президента, другий термін якого до цього часу характеризувався переважно виконавчими, а не законодавчими ініціативами.

Закон також посилює вплив Трампа на Республіканську партію, лідери якої на Капітолійському пагорбі забезпечили проходження законопроєкту через Палату представників і Сенат цього тижня. Щоб встигнути до встановленої дати, Трамп особисто проводив телефонні переговори та запрошував деяких законодавців до Білого дому, чинивши тиск на ключових членів Конгресу.

Варто зауважити, що республіканські лідери в Конгресі подолали мінімальні переваги в голосах, єдиний спротив з боку демократів та заперечення з боку фіскальних консерваторів і поміркованих, щоб ухвалити законопроєкт до встановленого президентом строку.

Проте Bloomberg зазначає, що цей законодавчий успіх пов’язаний із політичними ризиками для Трампа та Республіканської партії, наслідки яких можуть відчуватися впродовж багатьох років.

Варто зауважити, що бюджетний пакет передбачає суттєве скорочення фінансування та нові адміністративні обмеження для програм допомоги з харчування та охорони здоров’я, які становлять соціальну підтримку як для безробітних американців, так і для тих, які працюють.

За оцінками незалежного Бюджетного управління Конгресу, зміни, які впроваджує законопроєкт, призведуть до втрати медичного страхування за програмою Medicaid приблизно для 11,8 мільйона американців. Деякі експерти попереджають, що скорочення виплат для лікарень можуть призвести до закриття медичних закладів у сільській місцевості.

Ці скорочення спричинили зниження громадської підтримки плану Трампа – за останніми опитуваннями, він не є популярним серед населення.

Деякі сенатори-республіканці попереджають, що партія може зіткнутися з електоральною відповіддю на виборах. Демократи пообіцяли використовувати цей законопроєкт як аргумент проти республіканців у передвиборчій кампанії перед майбутніми проміжними виборами.

Водночас Трамп і його прихильники називають цей документ поштовхом до економічного відродження, ігноруючи неупереджені прогнози, згідно з якими пакет призведе до зростання державного боргу.

Відкинувши результати соцопитувань, що свідчать про непопулярність закону, Трамп заявив: "Наша країна економічно злетить, як ракета".