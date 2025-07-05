Однако его часто критикуют эксперты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома и издание Bloomberg.

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Что известно о "большом и прекрасном" законопроекте Трампа

Президент США подписал закон во время церемонии в Белом доме по случаю Дня Независимости Соединенных Штатов 4 июля.

Это действительно – обещания даны, обещания выполнены,

– сказал Трамп перед подписанием документа на открытой церемонии, которой предшествовал пролет истребителей F-35 ВВС США.

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Он также назвал документ "самой большой победой на сегодня". В то же время бюджетный законопроект объемом 3,4 триллиона долларов предусматривает продление налоговых льгот, временные новые налоговые послабления для работников, которые получают чаевые, и финансирование мер борьбы с нелегальной миграцией.

В издании убеждены, что этот закон стал большой политической победой для президента, второй срок которого до сих пор характеризовался преимущественно исполнительными, а не законодательными инициативами.

Закон также усиливает влияние Трампа на Республиканскую партию, лидеры которой на Капитолийском холме обеспечили прохождение законопроекта через Палату представителей и Сенат на этой неделе. Чтобы успеть до установленной даты, Трамп лично проводил телефонные переговоры и приглашал некоторых законодателей в Белый дом, оказывая давление на ключевых членов Конгресса.

Стоит заметить, что республиканские лидеры в Конгрессе преодолели минимальные преимущества в голосах, единственное сопротивление со стороны демократов и возражения со стороны фискальных консерваторов и умеренных, чтобы принять законопроект до установленного президентом срока.

Однако Bloomberg отмечает, что этот законодательный успех связан с политическими рисками для Трампа и Республиканской партии, последствия которых могут ощущаться в течение многих лет.

Стоит заметить, что бюджетный пакет предусматривает существенное сокращение финансирования и новые административные ограничения для программ помощи по питанию и здравоохранения, которые составляют социальную поддержку как для безработных американцев, так и для тех, которые работают.

По оценкам независимого Бюджетного управления Конгресса, изменения, которые внедряет законопроект, приведут к потере медицинского страхования по программе Medicaid примерно для 11,8 миллиона американцев. Некоторые эксперты предупреждают, что сокращение выплат для больниц могут привести к закрытию медицинских учреждений в сельской местности.

Эти сокращения вызвали снижение общественной поддержки плана Трампа – по последним опросам, он не является популярным среди населения.

Некоторые сенаторы-республиканцы предупреждают, что партия может столкнуться с электоральным ответом на выборах. Демократы пообещали использовать этот законопроект как аргумент против республиканцев в предвыборной кампании перед предстоящими промежуточными выборами.

В то же время Трамп и его сторонники называют этот документ толчком к экономическому возрождению, игнорируя беспристрастные прогнозы, согласно которым пакет приведет к росту государственного долга.

Отбросив результаты соцопросов, свидетельствующие о непопулярности закона, Трамп заявил: "Наша страна экономически взлетит, как ракета".