Трамп хоче посилити санкції проти Ірану: чому йому це вигідно

Трамп планує посилити санкції проти Ірану, щоб зменшити доходи від нафти та ослабити його вплив у регіоні. Це, за його задумом, має ослабити підтримку Тегераном бойовиків на Близькому Сході та обмежити розвиток ядерної програми.

Чому Трамп хоче збільшити тиск на Іран

Під час свого першого терміну Трамп виступав проти Ірану, вийшовши з угоди 2015 року, що обмежувала ядерну програму Тегерана, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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У той період Трамп також застосував стратегію "максимального тиску". Він розраховував, що Іран відмовиться від ядерних амбіцій, припинить підтримку терористичних угруповань і покращить ситуацію з правами людини в країні.

Є думки, що коли Трамп вступить на посаду 20 січня, його політика щодо Ірану буде враховувати спроби іранських агентів організувати замахи на нього та його колишніх посадовців.

Зауважте! Це може бути відповіддю на американський авіаудар 2020 року, внаслідок якого загинув Касем Сулеймані, керівник іранських військових операцій.

Які наслідки матимуть такі санкції

Колишній представник Пентагону Мік Малрой зауважив, що Трамп може сприйняти ситуацію як особисту образу, і Іран стане головним ворогом у його політиці.

Зауважте! Нова команда Трампа швидко знову зосередиться на обмеженні доходів Ірану від нафти, запровадивши санкції проти портів і трейдерів, які співпрацюють з Тегераном. Це буде продовженням стратегії "максимального тиску" з його першого терміну.

Однак офіційної інформації про те, яким чином цей тиск буде збільшено, поки немає.