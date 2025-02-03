Трамп поговорив з Трюдо після початку "тарифної війни" і анонсував ще одну розмову

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів першу телефонну розмову з премʼєром Канади Джастіном Трюдо після того, як країни обмінялись оголошеннями про запровадження тарифів на взаємний імпорт.

Про це Трамп написав у понеділок, 3 лютого, у Truth Social, повідомляє 24 Канал.

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Трамп поговорив з Трюдо

У своєму дописі лідер США поскаржився на те, що Канада начебто забороняє американським банкам відкривати у себе бізнес або вести його.

"З чого це все? Є багато причин, але серед них і НАРКОТИЧНА ВІЙНА, й сотні тисяч людей померли в США від наркотиків, що проникають через кордони Мексики та Канади", – додав він.

Трамп також зазначив, що "щойно говорив з Джастіном Трюдо". Він також анонсував ще одну розмову з канадським посадовцем о 15:00 (22:00 за Києвом).

До слова, ні Білий дім, ні канадська сторона не повідомляли інших подробиць щодо дзвінка.

У вівторок, 4 лютого, мають набути чинності укази Дональда Трампа про запровадження тарифів у 25% проти Канади та Мексики і підвищення на 10 відсоткових пунктів тарифів проти Китаю.