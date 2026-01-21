Трамп знову невдоволений Байденом: чому президент США розкритикував свого попередника

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розкритикував економічну політику свого попередника. Йдеться про колишнього лідера США – Джозефа Байдена.

Що сказав Трамп про економіку під час президентства Байдена?

Свою заяву Трамп озвучив під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, яку транслює акаунт Білого Дому у соцмережі Х.

Дональд Трамп Президент США Загальноприйнятою думкою у Вашингтоні та європейських столицях стало, що економіка може розвиватися лише коштом постійно зростаючих державних витрат, неконтрольованої масової міграції та нескінченного іноземного імпорту.

Дональд Трамп додав, що результатом такого підходу стали рекордні бюджетні та торгівельні дефіцити, а також зростаючий суверенний дефіцит, який нібито зумовлений найбільшою хвилею масової міграції в історії людства.

Водночас американський президент зазначив, що через 12 місяців після його повернення до Білого дому, економіка переживає бум. Він повідомив, що економічне зростання покращується, а також продуктивність, інвестиції та доходи зростають.

Інфляція переможена,

– зробив заяву Трамп.

Він додав, що Америка "страждала від кошмару стагфляції" під час президентства Байдена. А це, як сказав Дональд Трамп, призводило до бідності, провалів та занепаду. Але зараз можна спостерігати спостерігаємо "прямо протилежне".

Такого наша країна ніколи раніше не бачила. Можливо, жодна країна раніше такого не бачила,

– наголосив президент США.

Нагадаємо, що американський лідер вже робив подібні заяви щодо Байдена та американської економіки. Про це повідомляли зокрема CNN наприкінці грудня 2025 року.

Тоді Трамп заявив, протягом перших 11 місяців його перебування на посаді, Сполучені Штати Америки змогли залучити 18 трильйонів доларів інвестицій. Також президент похвалився, що досяг значного прогресу в зниженні цін.

Не оминув президент Сполучених Штатів й критики Джозефа Байдена під час промови.

Мені дістався безлад, але я його виправлю,

– зробив заяву Дональд Трамп.

Цікаво! В контексті політики Джо Байдена Трамп згадав "відкриті" кордони, злочинність, "найгірші торгівельні угоди, які коли-небудь укладалися" тощо.

