Про це повідомив президент США на економічному формі у Давосі 21 січня.

Про яку нову зброю каже Трамп?

Американський президент Трамп вважає, що світ стикається з "набагато більшими ризиками", ніж під час Другої світової війни. За його словами, це пов'язано з ядерною та новітньою зброєю. Проте він додав, що не казатиме зараз про неї публічно.

Два тижні тому з'явилася зброя, про яку ніхто ніколи не чув. Усе може бути знищено буквально через одну ракету,

– заявив Трамп.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що наразі нібито не існує системи протиповітряної оборони, яка могла б перехоплювати ці ракети.