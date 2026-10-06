Рекордні ціни на пальне: Трамп екстрено скасував податок на дизель

Ситуація на ринку пального змушує політиків йти на безпрецедентні кроки заради втримання економічної стабільності. Різке подорожчання логістики вдарило по гаманцях громадян, вимагаючи негайного втручання на найвищому рівні.

Які зміни запровадив Білий дім

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який тимчасово знімає обмеження на використання неоподатковуваного дизельного пального для звичайних автомобілів. До кінця року водії та логістичний бізнес зможуть вільно купувати так званий "червоний дизель", який раніше призначався виключно для аграріїв та позашляхової техніки, про що пише Reuters.

Згідно з розпорядженням, Міністерство фінансів США відтермінує сплату федерального акцизного збору без нарахування відсотків чи штрафів. Крім того, уряд шукатиме шляхи для повного скасування цих відкладених податків у майбутньому.

Сподіваюся, нам не доведеться користуватися цим довго,

– заявив Трамп під час виступу в Небрасці.

Чому це рішення ухвалили саме зараз

Головною причиною такого кроку став стрімкий стрибок цін на дизель, які минулого місяця досягли рекордних 6,50 долара за галон. Це створює серйозні політичні ризики для Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу, що відбудуться 3 листопада.

За даними соціологів, рейтинг схвалення чинного президента впав до рекордно низьких 32%. Американці найбільше стурбовані високою вартістю життя, яка безпосередньо залежить від вартості логістики та цін на АЗС.

Зверніть увагу! Глобальний ринок енергоносіїв лихоманить через низку геополітичних конфліктів, які руйнують ланцюжки постачань. Вартість пального злетіла на тлі американсько-ізраїльської війни проти Ірану та російського вторгнення в Україну. Ці події супроводжуються масштабними атаками на нафтопереробні заводи на Близькому Сході та на території Росії, що суттєво обмежує світову пропозицію.

Аби стабілізувати ситуацію та збити ціни, минулого тижня країни G7 анонсували вивільнення 100 мільйонів барелів дизельного пального зі своїх резервів. Це рішення ухвалили після жорсткого тиску з боку Вашингтона, де навіть розглядали можливість повної заборони на експорт американського пального для захисту власного ринку.

До речі, погрози США обмежити експорт дизельного пального змусили Європу перейти до термінових консультацій. Єврокомісія та ключові країни регіону обговорюють можливість вивільнення стратегічних запасів дизеля.