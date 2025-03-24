Трамп обкладе митами всі країни, що купують нафту і газ у Венесуели
- Дональд Трамп запровадить 25% мита на країни, які купують нафту чи газ у Венесуели, з 2 квітня 2025 року.
- Це може вплинути на Китай, одного з найбільших покупців венесуельської нафти, особливо після того, як Chevron була зобов’язана згорнути діяльність у Венесуелі.
Дональд Трамп заявив, що запровадить 25% мита на торгівлю з усіма країнами, які закуповують нафту чи газ у Венесуели. Мита набудуть чинності з 2 квітня 2025 року.
Мита за газ і нафту з Венесуели
Нові правила стосуватимуться будь-якої країни, яка торгує зі США, якщо вона імпортує енергоресурси з Венесуели, передає 24 Канал з посиланням на допис Трампа у Truth Social.
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Такий крок може найбільше вдарити по Китаю – одному з головних покупців венесуельської нафти.
У лютому експорт нафти з Венесуели сягнув п’ятирічного максимуму, однак згодом адміністрація Трампа зобов’язала Chevron згорнути діяльність у країні до 3 квітня.
Заява Трампа прозвучала після того, як Chevron звернулась із проханням продовжити термін роботи з державною венесуельською компанією PDVSA.
Зауважте! Раніше цього місяця Трамп уже запровадив 25% мита на імпорт сталі та алюмінію з інших країн. У відповідь Єврокомісія пообіцяла ввести тарифи на культові американські товари – Harley-Davidson, джинси й бурбон.