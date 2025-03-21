Китай зменшив закупівлі товарів зі США

Причиною такого скорочення також стали взаємні санкції, які адміністрація Дональда Трампа і китайський уряд запровадили один проти одного, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Так, у січні-лютому 2025 року Китай скоротив імпорт бавовни зі США майже на 80% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Закупівлі американських автомобілів з потужними двигунами зменшилися на 70%, а поставки сирої нафти й зрідженого природного газу впали більш ніж на 40%. Зазначені товари потрапили під нові китайські мита у лютому та березні.

Як змінилася торгівля Китаю і США

Водночас Китай суттєво збільшив імпорт соєвих бобів зі США – закупівлі зросли на 50% і склали 4,2 мільярда доларів до того, як були введені нові торгівельні обмеження.

Значно зріс також імпорт американських процесорів та мікросхем, завдяки чому загальні поставки товарів зі США за перші два місяці року підвищились на 2,7%, досягнувши майже 27 мільярдів доларів.

Зауважте! Проте постачання обладнання для виробництва напівпровідників скоротилось на третину. Китайські підприємства, попри жорсткі експортні обмеження США, продовжують закуповувати менш сучасні технології.